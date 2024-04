Έτσι ευχαριστεί η Κέιτ Μίντλετον τον κόσμο που της στέλνει ευχές για γρήγορη ανάρρωση

Ένας λογαριασμός στο X/Twitter έκανε την αποκάλυψη

Η είδηση πως η Κέιτ Μίντλετον έχει καρκίνο, μέσα από ένα βίντεο που το ανακοίνωσε η ίδια και ανέβηκε στα social media, όπως ήταν λογικό και επόμενο σόκαρε τον πλανήτη και όλοι έσπευσαν να αφήσουν σχόλια για γρήγορη ανάρρωση.

Αυτό το διάστημα υποβάλλεται σε χημειοθεραπεία για έναν τύπο καρκίνου, τον οποίο δεν έκανε γνωστό -έτσι συνηθίζεται σε ότι αφορά στους γαλαζοαίματους, σύμφωνα με το πρωτόκολλο- όμως δεν ξεχνά στιγμή την εκτίμησή της σε όσους την σκέφτονται και μπαίνουν στον κόπο να τις γράψουν προσωπικές επιστολές.

Συγκεκριμένα το παλάτι του Κένσινγκτον απαντά με ευχαριστήριες επιστολές -εκ μέρους της Κέιτ Μίντλετον- σε όλους τους θαυμαστές της που της στέλνουν τις ευχές τους, από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό το θέμα υγείας της που αντιμετωπίζει, μέχρι και σήμερα.

Στο X/Twitter ένας λογαριασμός έφερε στο φως την ευχαριστήρια επιστολή που έλαβε από το παλάτι, στην οποία αναγράφεται: «Ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές σας στην αυτού υψηλότητα, πριγκίπισσα της Ουαλίας. Η χειρονομία σας χαίρει μεγάλης εκτίμησης».

