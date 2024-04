Η εμφάνιση - έκπληξη της Σακίρα στο Coachella και η ανακοίνωση που ξετρέλανε τους φαν της

Για ποιο λόγο εμφανίστηκε στη σκηνή του μουσικού φεστιβάλ και τι είπε

Από το Coachella 2024 αυτό που όλοι συζητούν σήμερα ήταν η εμφάνιση - έκπληξη της Σακίρα στη σκηνή του μουσικού φεστιβάλ που συγκεντρώνει απίστευτο κόσμο και καλλιτέχνες και αποτελεί όχι μόνο μια γιορτή της μουσικής αλλά και της μόδας -οι εμφανίσεις γίνονται αυτόματα viral και σημείο αναφοράς και έμπνευσης.

Η σταρ λοιπόν έκανε μια guest εμφάνιση κατά τη διάρκεια του set του DJ Bizarrap, για να ερμηνεύσει το νέο τους κομμάτι, «La Fuerte» -λίγο πριν κάνει είσοδο γράφτηκε στο σούπερ εντυπωσιακό σκηνικό: «Shakira, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour».

Η Σακίρα μάλιστα βρήκε την ωραιότερη ευκαιρία να αποκαλύψει πως: «Επιτέλους, ξεκινάμε περιοδεία. Ξεκινάμε από εδώ, τον Νοέμβριο σε αυτή την πόλη, δεν μπορώ να περιμένω. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω περισσότερα», σύμφωνα με το Sky News.

🌍📣 Shakira | ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ World Tour ~ starting November 2024 in the U.S and visiting the rest of the world in 2025!



Go to https://t.co/7aKSxaY8zx and register now for more info coming next week! pic.twitter.com/5hjolzhGRh