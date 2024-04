Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Επιστρέφει στα καθήκοντά του μετά τη διάγνωση της Κέιτ Μίντλετον με καρκίνο

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ανακοίνωσε την πρώτη επίσημη βασιλική έξοδό του

Στα βασιλικά του καθήκοντα επιστρέφει σιγά-σιγά ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, μετά την ανακοίνωση στην οποία προχώρησε πριν ένα μήνα, στις 22 Μαρτίου, η Κέιτ Μίντλετον, κάνοντας γνωστό στον κόσμο ότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο. Υπενθυμίζουμε πως όταν η πριγκίπισσα της Ουαλίας αποκάλυψε μέσα από ένα βίντεο την κατάσταση της υγείας της, πηγές είχαν αναφέρει στο περιοδικό PEOPLE πως ο Ουίλιαμ θα επέστεφε στα καθήκοντά του μετά την επιστροφή των παιδιών στο σχολείο (η σχολική περίοδος ξεκινά στις 17 Απριλίου), με ισορροπημένο τρόπο.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τη νέα ανακοίνωση, ο διάδοχος του θρόνου θα επιστρέψει στα καθήκοντά του την Πέμπτη, 18 Απριλίου. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ θα επισκεφτεί το Σάρεϊ και το Δυτικό Λονδίνο. Όπως τονίζει η εφημερίδα Independent, ο πρώτος σταθμός επίσκεψής του θα είναι το «Surplus to Supper», μια φιλανθρωπική οργάνωση με στόχο να ενημερώσει τον κόσμο, αλλά και να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της σπατάλης τροφίμων και της φτώχειας.

Στον συγκεκριμένο οργανισμό, ο Ουίλιαμ θα δει πώς επεξεργάζονται τα υπολείμματα τροφίμων και πώς τα επαναδιανέμουν σε οργανισμούς. Στη συνέχεια, θα επισκεφτεί έναν από τους ωφελούμενους οργανισμούς, ένα κοινοτικό κέντρο νεολαίας στο Δυτικό Λονδίνο.

Πριν λίγες μέρες, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, έστειλαν τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειες των θυμάτων από την επίθεση στο Σίδνεϊ, μέσω κοινής ανακοίνωσής τους, δηλώνοντας «σοκαρισμένοι και λυπημένοι». Η ανάρτηση αυτή, ήταν από τις πρώτες δημόσιες δηλώσεις του βασιλικού ζεύγους μετά την κοινή τους δήλωση, που ακολούθησε το βίντεο της Κέιτ Μίντλετον, μέσα από το οποίο αποκάλυψε πως διαγνώστηκε με καρκίνο.

We are shocked and saddened by the terrible events in Sydney earlier today. Our thoughts are with all those affected, including the loved ones of those lost and the heroic emergency responders who risked their own lives to save others. W & C