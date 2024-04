Επίθεση στο Σίδνεϊ: «Είμαστε συγκλονισμένοι» - Το μήνυμα του Πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον

«Οι σκέψεις μας είναι με όλους εκείνους που επλήγησαν»

Τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειες των θυμάτων από την επίθεση στο Σίδνεϊ, έστειλαν μέσω κοινής ανακοίνωσής τους, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Ουίλιαμ και Κέιτ, δηλώνοντας «σοκαρισμένοι και λυπημένοι». Η ανάρτηση αυτή, σηματοδοτεί τις πρώτες δημόσιες δηλώσεις του βασιλικού ζεύγους μετά την κοινή τους δήλωση, που ακολούθησε το βίντεο της Κέιτ Μίντλετον, στις 22 Μαρτίου, μέσα από το οποίο αποκάλυψε πως διαγνώστηκε με καρκίνο.

Πιο συγκεκριμένα, το βασιλικό ζεύγος, μέσω ανάρτησής του στο «Χ», δήλωσε: «Είμαστε σοκαρισμένοι και λυπημένοι από τα φρικτά γεγονότα στο Σίδνεϊ, που έγιναν νωρίτερα σήμερα. Οι σκέψεις μας είναι με όλους εκείνους που επλήγησαν, συμπεριλαμβανομένων των συγγενών των θυμάτων και τους ήρωες που έσπευσαν στο σημείο που ρίσκαραν τις δικές τους ζωές για να σώσουν άλλους».

We are shocked and saddened by the terrible events in Sydney earlier today. Our thoughts are with all those affected, including the loved ones of those lost and the heroic emergency responders who risked their own lives to save others. W & C