«Θεέ μου, πραγματικά έβγαινες έτσι;» Η Ριάνα μετανιώνει για τις αποκαλυπτικές εμφανίσεις της

Όσα έκανε στο παρελθόν, όσον αφορά στην εικόνα της και τα έχει πια διαγράψει

Η Ριάνα σε πρόσφατη συνέντευξή της μίλησε μεταξύ άλλων και για τις στιλιστικές «υπερβολές» που πιστεύει ότι έχει κάνει τα τελευταία χρόνια.

Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στη βρετανική Vogue σε κάποιες αποκαλυπτικές εμφανίσεις που επιλέξει ανά διαστήματα -σίγουρα και εσύ θυμάσαι κάποιες από αυτές και σίγουρα τις είχες σχολιάσει, άλλες θετικά και άλλες αρνητικά.

Rihanna reveals her past revealing outfits give her the ‘ick’ today: ‘I really did that?’ https://t.co/Bo5nQa1H0Y pic.twitter.com/P3TyLvDW73