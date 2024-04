Το ξέφρενο πάρτυ της Βικτόρια Μπέκαμ για τα γενέθλιά της - Ο viral χορός με τις Spice Girls

Έκλεισε τα πενήντα και το γιόρτασε με φίλους, συνεργάτες και την οικογένειά της

Η Βικτόρια Μπέκαμ στις 17 Απριλίου είχε γενέθλια -έκλεισε τα πένήντα της χρόνια- και τα γιόρτασε ανεβάζοντας στα social media ένα ποστ με παιδικές της φωτογραφίες.

Στη λεζάντα που διάλεψε να το συνοδέψει, έγραψε χαρακτηριστικά: «Η οικογένεια είναι τα πάντα... Δεν θα ήμουν αυτή που είμαι σήμερα χωρίς τον όμορφο σύζυγό μου, τα υπέροχα παιδιά και τους γονείς μου!! Φιλιά».

Και μετά τα social media σειρά είχε το πάρτυ της, στο οποίο βρέθηκαν όλα τα αγαπημένα της πρόσωπα, φίλοι, οικογένεια και συνεργάτες.

Tom Cruise! Spice Girls! Stars Attended Victoria Beckham's lavish 50th Birthday Bash at which was held at Oswald’s, a members-only club in London.

Gordon Ramsay, Eva Longoria and more celebs gathered to celebrate the designer’s special day. pic.twitter.com/XUO46WDVzJ