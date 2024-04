Τομ Χόλαντ: «Χρωστάω τη ζωή και την καριέρα μου στον Spider-Man»

«Πάντα θα θέλω να κάνω κι άλλες ταινίες Spider-Man», τόνισε ο Τομ Χόλαντ

Ο Τομ Χόλαντ έχει δει τη ζωή του να αλλάζει τα τελευταία επτά χρόνια, αφού ο ρόλος του «Spider-Man» εκτόξευσε την καριέρα του στα ύψη.

Ο 27χρονος ηθοποιός πρωταγωνίστησε στις ταινίες «Spider-Man: Η Επιστροφή Στον Τόπο Του» το 2017, «Spider-Man: Μακριά Από τον Τόπο του» το 2019 και «Spider-Man: No Way Home» το 2021, από τις οποίες έγινε γνωστός σε όλο τον πλανήτη και στις οποίες οφείλει την καριέρα του.

Πρόσφατα, ο Τόμ Χόλαντ έδωσε το «παρών» στο τρίτο ετήσιο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sands με αφορμή την προβολή της ταινίας μικρού μήκους «Last Call», στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τη Λίντσεϊ Ντάνκαν, ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο αδερφός του, Χάρι.

Σε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις του, ο Τομ Χόλαντ μίλησε στο «Deadline Hollywood» για την καριέρα του μέχρι σήμερα και τα επαγγελματικά σχέδιά του. Ο ίδιος δεν θα μπορούσε να μην ερωτηθεί φυσικά για την τέταρτη ταινία του «Spider-Man» που επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη. «Χρωστάω τη ζωή και την καριέρα μου στον Spider-Man . Η απάντηση είναι απλή, λοιπόν, και είναι ναι. Πάντα θα θέλω να κάνω κι άλλες ταινίες του Spider-Man», ήταν τα λόγια του.

