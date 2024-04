Αν Χάθαγουεϊ: Σε οντισιόν, την έβαλαν να φιληθεί με δέκα (10) άντρες - «Ήταν αηδιαστικό»

Το έκανε, ένιωσε αηδία και πλέον, η ίδια ακολουθεί εντελώς διαφορετική προσέγγιση

Η Αν Χάθαγουεϊ μιλά συχνά για την εποχή των ‘00s που η ίδια έκανε τα πρώτα της βήματα στο Χόλιγουντ και, με κάθε της συνέντευξη, κάπως πέφτει στα μάτια μας ο χώρος. Τώρα, μοιράστηκε μία «αηδιαστική», όπως την αποκάλεσε, ανάμνηση από οντισιόν, στην οποία έπρεπε να προσποιηθεί ότι ήταν πραγματικά ενθουσιασμένη που θα φιλούσε δέκα (10) άντρες. Μάλιστα, τόνισε πως κάτι τέτοιο θεωρούταν φυσιολογικό –το να φιλάς πιθανούς συμπρωταγωνιστές με πάθος στα τεστ χημείας ήταν ο κανόνας κι όχι η εξαίρεση.

«Στην πραγματικότητα, είναι ο χειρότερος τρόπος να το κάνεις», δήλωσε στο V Magazine.

«Μου είπαν “Σήμερα θα έρθουν δέκα άντρες και εσύ έχεις τον ρόλο. Δεν χαίρεσαι που θα φασωθείς με όλους;” Και αναρωτήθηκα “Έχω κάποιο πρόβλημα;”, επειδή μόνο ενθουσιασμένη δεν ήμουν. Μου ακούστηκε αηδιαστικό».

«Και ήμουν τόσο μικρή και ήξερα τόσο καλά πόσο εύκολο ήταν να χάσεις τα πάντα αν σου έμπαινε η ταμπέλα της “δύσκολης”, οπότε απλώς προσποιήθηκα ότι ήμουν ενθουσιασμένη και το έκανα. Δεν ήταν power play, δεν προσπαθούσε κανείς να γίνει κακός ή να με πληγώσει. Ήταν άλλη εποχή και τώρα ξέρουμε καλύτερα».

Όταν ήρθε η ώρα να αναζητήσει τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία The Idea of You, της οποίας ανέλαβε την παραγωγή, η προσέγγιση ήταν εντελώς διαφορετική.

«Ζητήσαμε από όλους τους ηθοποιούς που έρχονταν να διαλέξουν ένα τραγούδι που ένιωθαν ότι θα άρεσε στον ρόλο τους, που θα τον έβαζαν να χορέψει με τον δικό μου, και μετά θα κάναμε έναν μικρό αυτοσχεδιασμό. Καθόμουν σε μία καρέκλα λες και είχαμε μόλις γυρίσει από δείπνο ή βόλτα ή κάτι τέτοιο, πατήσαμε play και απλώς αρχίσαμε να χορεύουμε μαζί», εξήγησε.

Ο Νίκολας Γκάλιτζαϊν ήταν αυτός που πήρε τον ρόλο και, σύμφωνα με τη Χάθαγουεϊ, η όλη διαδικασία ήταν εύκολη.