(Και) Ο Τζον Μπον Τζόβι παραδέχεται ότι ήταν άπιστος σύζυγος: «Το θέμα είναι να μη λες ψέματα πως ήσουν άγιος»

Ο Μπον Τζόβι παραδέχεται ότι είχε εξωσυζυγικές σχέσεις

Ο Τζον Μπον Τζόβι εδώ και περίπου δύο χρόνια απέχει από τα μουσικά δρώμενα για λόγους υγείας. Το 2022, ο τραγουδιστής υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στις φωνητικές χορδές και προσπαθεί να αναρρώσει, ώστε να καταφέρει να τραγουδήσει ξανά με τη συχνότητα που τραγουδούσε στο παρελθόν. Σε όλη αυτή την περιπέτεια, από την πρώτη στιγμή βρισκόταν στο πλευρό του η σύζυγός του, Ντοροθέα Χάρλεϊ.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Τζον Μπον Τζόβι μίλησε για τη σχέση του με τη σύζυγό του, με την οποία παντρεύτηκαν το 1989 και έκτοτε παραμένουν μαζί. Ο τραγουδιστής και η αγαπημένη του μετρούν 35 χρόνια κοινής πορείας και, όπως λέει εκείνος, δεν ήταν όλα ρόδινα στη διαδρομή τους και η ευθύνη ήταν δική του.

Ειδικότερα, ο Μπον Τζόβι αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο «Independent» πως υπήρξε άπιστος στο παρελθόν, όμως ήταν ειλικρινής με τη σύζυγό του. Ακόμα, υποστήριξε ότι η μεγάλη διάρκεια του γάμου τους οφείλεται στη γυναίκα του, Ντοροθέα Χάρλεϊ, την οποία αγαπά και θαυμάζει.

«Αυτά είναι όλα τα υπέροχα κλισέ του ροκ σταρ. Το θέμα είναι να μην λες ποτέ ψέματα ότι ήσουν άγιος, αλλά ούτε να είσαι τόσο ανόητος ώστε να χαλάσεις την οικογενειακή ζωή. Υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός με τη σύζυγό μου, είμαστε τυχεροί που μεγαλώσαμε μαζί», ανέφερε ο Μπον Τζόβι στη συνέντευξή του.

