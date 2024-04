Η Μέγκαν Φοξ και πήγε στα γενέθλια του πρώην της, MGK, και πόζαραν μαζί, και μάλλον είναι Σουηδοί;

Η Μέγκαν Φοξ ευχήθηκε διά ζώσης στον πρώην αγαπημένο της για τα γενέθλιά του

Έναν χρόνο πριν, περίπου τέτοια περίοδο, το hot θέμα των ξένων Μέσων ήταν ο χωρισμός της Μέγκαν Φοξ από τον MGK, καθώς οι δημόσιες εκδηλώσεις αγάπης δεν είχαν τέλος κι όλοι πίστευαν ότι αυτός ο έρωτας θα κρατήσει για πολλά χρόνια. Τελικά, κράτησε 3.

Οι δυο τους αρχισαν να βγαίνουν το 2020, αρραβωνιάστηκαν τον Ιανουάριο του 2022, ωστόσο τον Φεβρουάριο του 2023 αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη σχέση τους, με τις φήμες να υποστηρίζουν ότι ο MGK απάτησε τη Μέγκαν Φοξ, γεγονός που δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ.

Κι ενώ για ένα μεγάλο διάστημα μέσα στο 2023, πολλοί θεωρούσαν ότι είχαν επανασυνδεθεί, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους - που ίσως και να ίσχυε- το πρώην ζευγάρι δεν είχε ξεκαθαρίσει τα πράγματα, αφήνοντας τότε ένα πέπλο μυστηρίου να αιωρείται γύρω από τη σχέση τους.

Πριν από περίπου έναν μήνα, η Μέγκαν Φοξ επιβεβαίωσε το τέλος του αρραβώνα τους χωρίς, όμως, να μπει σε περαιτέρω λεπτομέρειες. «Πρόκειται για την ‘’αδελφή ψυχή’’ μου και θα υπάρχει πάντα μια σύνδεση μαζί του, ό,τι και να γίνει. Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ποια θα είναι η σχέση μας, αλλά πάντα θα είμαι συνδεδεμένη μαζί του με κάποιο τρόπο. Πέρα από αυτό δεν είμαι πρόθυμη να πω κάτι παραπάνω», είπε στο podcast «Call Her Daddy».

Machine Gun Kelly celebrates his 34th birthday with Megan Fox after ending their engagement https://t.co/pAM6HSEuBf pic.twitter.com/u3VKjHYaSb