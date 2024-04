Η Ζεντάγια και ο Τομ Χόλαντ σκέφτονται να παντρευτούν

Το ζευγάρι, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα είναι έτοιμο να κάνει το μεγάλο βήμα

Ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του Χόλιγουντ, η Ζεντάγια και ο Τομ Χόλαντ έχουν ήδη αρχίσει να σκέφτονται πώς θα είναι η ζωή τους ως παντρεμένοι, σύμφωνα με δημοσίευμα του People.

Μάλιστα μια πηγή από το στενό περιβάλλον τους τόνισε πως: «Υπήρξε συζήτηση για γάμο και αυτό είναι αλήθεια».

Zendaya and Tom Holland Have Discussed Marriage, Says Source: 'That Is a Reality' (Exclusive) https://t.co/y91dEYrb2o