Η Έμα Στόουν αποκάλυψε το πραγματικό της όνομα και τον λόγο που αναγκάστηκε να το αλλάξει

Δες όλα όσα είπε σε πρόσφατη συνέντευξή της

Η Έμα Στόουν πρόσφατα προχώρησε σε μια αποκάλυψη για το πραγματικό της όνομα και την απόφασή της να το αλλάξει και να συστηθεί με ένα διαφορετικό τη στιγμή που αποφάσισε να ασχοληθεί με την υποκριτική και να γίνει αυτόματα μέλος της σόου μπιζ.

Όλα συνέβησαν κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης με τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «Curse», Νέιθαν Φίλντερ, στο Hollywood Reporter.

THR cover star Emma Stone opens up about embracing her real name, Emily:⁠ “My name was taken [by another actress in SAG]. Then I freaked out a couple of years ago. For some reason, I was like, 'I can’t do it anymore. Just call me Emily'" https://t.co/aaoVeTnAjh pic.twitter.com/zFyiwxVP78