Το αστρονομικό ποσό που θα πρέπει να δώσει η Μπρίτνεϊ Σπίαρς στον πατέρα της

Ύστερα από τη διευθέτηση της δικαστικής διαμάχης με τον πατέρα της

Τέλος καλό, όλα καλά για τη Μπρίτνεϊ Σπίαρς, η οποία κατάφερε να διευθετήσει την υπόθεση της κηδεμονίας της με τον πατέρα της, Τζέιμι Σπίαρς.

«Ήταν τιμή και προνόμιό μας να εκπροσωπούμε, να προστατεύουμε και να υπερασπιζόμαστε την Μπρίτνεϊ Σπίαρς. Η κυρία Σπίαρς είναι και θα είναι πάντα ένα είδωλο και μια λαμπρή και γενναία καλλιτέχνιδα ιστορικών και επικών διαστάσεων», ανέφερε αποκλειστικά ο δικηγόρος της, Μάθιου Ρόζενγκαρτ, στο Page Six.

Και κατόπιν πρόσθεσε: «Αν και η κηδεμονία τερματίστηκε τον Νοέμβριο του 2021, η επιθυμία της για ελευθερία έχει πλέον πραγματικά ολοκληρωθεί. Όπως επιθυμούσε, η ελευθερία της περιλαμβάνει πλέον ότι δεν θα χρειάζεται πλέον να παρίσταται ή να εμπλέκεται σε δικαστικές υποθέσεις ή να εμπλέκεται με νομικές διαδικασίες για αυτό το θέμα».

Britney Spears settles conservatorship case with estranged dad Jamie: Her ‘freedom is now complete’ https://t.co/NsLdRTaSu9 pic.twitter.com/1ymHkyKPFl