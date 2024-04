Η Ντούα Λίπα στην πιο εξωστρεφή της φάση - Το βραδινό ραντεβού με τον Κάλουμ Τέρνερ

Έρωτας είναι η αιτία

Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ, όπως σε έχουμε ενημερώσει κατά καιρούς, είναι ζευγάρι. Αν και στην αρχή οι δυο τους κρατούσαν ένα χαμηλό προφίλ, τώρα πια τα πράγματα φαίνεται πως έχουν αλλάξει.

Η αιτία; Έρωτας φυσικά. Ναι, όπου βρεθούν και όπου σταθούν δεν διστάζουν στιγμή να δείξουν σε όλους την υπέροχη φάση στην οποία βρίσκονται, χαμογελαστοί και ευτυχισμένοι.

Αυτό συνέβη και πρόσφατα, όταν βγήκαν ραντεβού στη Νέα Υόρκη και οι παπαράτσι βρίσκονταν ακριβώς δίπλα τους.

Η τραγουδίστρια μάλιστα, η οποία ήταν περισσότερο εκδηλωτική -διανύει την πιο εξωστρεφή φάση της- στάθηκε πίσω του, τον αγκάλισε και έβαλε τα χέρια της μέσα στις τσέπες του μπουφάν του -βλέπεις τα ενσταντανέ παρακάτω.

Η Ντούα Λίπα, είναι από τα πρόσωπα που ασκούν την μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο, σύμφωνα με το περιοδικό. Στο πάρτυ μάλιστα που έγινε έκλεψε όλες τις εντυπώσεις με την υπέροχη Chanel δημιουργία που επίλεξε να φορέσει.

Από το πλευρό της δεν έλειπε φυσικά, όπως βλέπεις παρακάτω και ο αγαπημένος της. Οι δυο τους μάλιστα βγήκαν για φαγητό στο εστιατόριο Zero Bond της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με δημοσίευμα του Us Weekly.

Dua Lipa proved that "training season" is long over during her latest public date night with Callum Turner. https://t.co/fSzcpMX2ag