Μήνυση στην Σάρον Στόουν για την εμπλοκή της σε τροχαίο ατύχημα - Της ζητούν 35.000 δολάρια

Τι ισχυρίζεται η Αμάντα Γκοντέμπσκι

Η Σάρον Στόουν μηνύθηκε για ζημιές που φέρεται να προκάλεσε σε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα που συνέβη την προηγούμενη χρονιά.

Συγκεκριμένα η ηθοποιός κατηγορείται ότι οδηγούσε με υψηλές ταχύτητες και ότι έκανε «μη ασφαλείς» ελιγμούς με το αυτοκίνητό της που είχαν ως αποτέλεσμα τη σύγκρουση με ένα άλλο αυτοκίνητο και τον τραυματισμό της οδηγού του, σύμωνα με μια κατάθεση που δημοσιεύει το PEOPLE.

Πρόκειται για την Αμάντα Γκοντέμπσκι, η οποία στη μήνυση που κατέθεσε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες ζητάει από την ηθοποιό 35.000 δολάρια για αποζημίωση, για τις σωματικές βλάβες και τις υλικές ζημιές που ισχυρίζεται ότι της προκάλεσε.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, φέρεται να συνέβη στις 30 Ιουνίου 2023, με κατεύθυνση προς τα νότια, στην έξοδο του αυτοκινητόδρομου U.S. Route 101 στη λεωφόρο Coldwater Canyon Avenue στο Λος Άντζελες.

Η Αμάντα Γκοντέπσκι τονίζει από την πλευρά της πως η Σάρον Στόουν «κατείχε, λειτουργούσε, οδηγούσε, διαχειριζόταν και συντηρούσε όχημα με αμέλεια» μα αποτέλεσμα να χτυπήσει το δικό της, προκαλώντας της, όπως σου έγραψα παραπάνω, μια σειρά από «σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές».

