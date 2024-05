Η Κέιτ Μίντλετον και ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ περνούν μια κόλαση μετά τη διάγνωση με καρκίνο

Δες τι δήλωσε στενή συνεργάτιδα τους, η οποία εργάζεται ως στυλίστρια των παιδιών τους

Η Κέιτ Μίντλετον λίγο καιρό πριν, με ένα βίντεο που ανέβασε στα social media αποκάλυψε σε όλους τη μάχη που δίνει τους τελευταίους μήνες με τον καρκίνο.

Αυτή η είδηση, όπως ήταν λογικό και επόμενο συγκλόνισε τον πλανήτη και όλοι έσπευσαν να στείλουν τα γρήγορα περαστικά τους και τις θερμότερες ευχές τους.

Από τότε μέχρι τώρα πολλά έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αλλά τα περισσότερα είναι ικασίες, αφού κανείς δεν γνωρίζει με απόλυτη βεβαιότητα τι ακριβώς συμβαίνει -το πρωτόκολλο απαγορεύει τη δημοσιοποίηση αυτών των πληρφοοφριών.

Kate Middleton and Prince William are "going through hell" amid the Princess of Wales' battle with cancer.https://t.co/m1LOIo0LuH