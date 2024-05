Η Ντακότα Τζόνσον και ο Πέδρο Πασκάλ φιλιούνται (για ταινία) και εμείς δεν είμαστε πολύ καλά

Κλάματα, φωνές, έξτρα συνεδρίες στον ψυχολόγο. Αυτά μας έκαναν οι νέες φωτογραφίες από το set του Materialists, πέντε μέρες μετά το Πάσχα

Η σημερινή μέρα δεν ξεκίνησε καλά. Έχει συννεφιά, όλοι θα θέλαμε να είμαστε σε πασχαλινές διακοπές κι όχι στο γραφείο. Και ο Πέδρο Πασκάλ φιλήθηκε με την Νακότα Τζόνσον στα γυρίσματα της νέας τους ταινίας, Materialists. Και ξεκινήσαμε διαδικασίες για να κηρυχθεί επίσημα ημέρα παγκόσμιου πένθους.

Είχαμε καιρό να νιώσουμε τέτοια προδοσία –ίσως από τότε που μάθαμε ότι ο Νταμιάνο των Maneskin έχει σχέση με την Νταβ Κάμερον- κυρίως επειδή είναι τόσο όμορφοι και τόσο ταιριαστοί. «This could be us, Pedro», μονολογούμε, προφανώς στα αγγλικά για να μας καταλάβει, αν κάπως μας ακούσει.

To Materialists είναι μια ρομαντική κομεντί, με πρωταγωνιστές μία matchmaker και έναν πλούσιο άντρα. Πρωταγωνιστεί, επίσης, ο Κρις Έβανς.

Splash by Ideal Image

Την παραγωγή έχει αναλάβει η Α24 –προς το παρόν, τα γυρίσματα γίνονται κανονικά στη Νέα Υόρκη.

Splash by Ideal Image

Τίποτα από αυτά δεν έχει σημασία, ωστόσο. Θέλουμε όντως να πληρώσουμε εισιτήριο για να δούμε σε γιγάντια οθόνη τον Πέδρο να φιλά την Ντακότα, την Ντακότα να τον αγγίζει τρυφερά στο πρόσωπο και τα όνειρά μας να γκρεμίζονται; Ίσως και να θέλουμε –εδώ στο Γυμνάσιο θέλαμε τον συμμαθητή με τον οποίο δεν ανταλλάξαμε ποτέ κουβέντα, επειδή απλώς έκανε σκέιτ.