Eurovision 2024: Η αστυνομία ερευνά τον Ολλανδό τραγουδιστή - Θα εμφανιστεί ή όχι στον τελικό;

Όλα τα σενάρια που παίζουν μέχρι αυτή την ώρα

Μυστήριο εξακολουθεί να υπάρχει γύρω από τη συμμετοχή της Ολλανδίας και του Joost Klein στη Eurovision 2024.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, λίγες ώρες μόνο πριν από τη διεξαγωγή του μεγάλου τελικού δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ανέβει στη σκηνή ή όχι για να ξεσηκώσει τον πλανήτη στους ρυθμούς της επιτυχίας του -την ακούς παρακάτω.

Χτες, στην αρχή της πρόβας, στην «παρέλαση» όλων των χωρών, ο Ολλανδός είχε εμφανιστεί κανονικά. Κατόπιν όμως «εξαφανίστηκε» - επρόκειτο να τραγουδήσει στην πέμπτη θέση, πριν την Εντέν Γκολάν που εκπροσωπεί το Ισραήλ- και χρησιμοποιήθηκε το βίντεο από τον δεύτερο ημιτελικό στον οποίο είχε πάρει μέρος.

Αυτό φυσικά, όπως ήταν λογικό και επόμενο, έφερε αντιδράσεις από το κοινό που βρισκόταν στο χώρο, απαιτώντας να δοθεί μια απάντηση στο συγκεκριμένο θέμα.

Οι φήμες πάντως ότι κάτι δεν πήγαινε καθόλου καλά... πατούσαν στα όσα έγιναν στη συνέντευξη τύπου, όταν κατά τη διάρκειά της τυλίχθηκε με τη σημαία του, κρύβοντας το πρόσωπό του, όταν μιλούσε η εκπρόσωπος του Ισραήλ.

Μάλιστα η κατάσταση εκεί κλιμακώθηκε όταν ένας δημοσιογράφος τη ρώτησε αν «έχει σκεφτεί ποτέ ότι με το να είστε εδώ θέτετε σε ρίσκο και σε κίνδυνο άλλους καλλιτέχνες και το κοινό». Τη στιγμή εκείνη κάποιος από τη διοργάνωση την συμβούλεψε πως αν δεν θέλει, μπορεί να μην απαντήσει στην ερώτηση με τον Ολλανδό να πετάγεται και να της λέει χαρακτηριστικά: «Γιατί όχι;»

Apart from having to deal with thousands of antisemitic protesters on the streets of Malmö and a booing anti-Israel audience in the arena, Israel’s Eden Golan also has to deal with other Eurovision Song Contest contenders being nasty against her Here’s Netherlands’ Joost Klein… pic.twitter.com/B3kyFgM2EB

Πολλοί υποστηρίζουν πως πιάστηκε στα χέρια με γυναίκα φωτογράφο. Άλλοι κάνουν λόγο πως χτύπησε μέλος της ισραηλινής παραγωγής, που έκανε ένα ασεβές σχόλιο για τον θάνατο του πατέρα του και τέλος κάποιοι τονίζουν πως επιτέθηκε σε εργαζόμενο της Eurovision.

Ό,τι από τα παραπάνω ισχύει, ή κάτι ακόμα που δεν έχουμε γνώση, το σίγουρο είναι πως του έγινε καταγγελία και ανακρίθηκε από την αστυνομία, σύμφωνα με το ολλανδικό «ΝΟS».

«Δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο προς το παρόν. Ωστόσο, βρισκόμαστε επί τόπου και πραγματοποιούμε έρευνα για να δούμε τι έχει συμβεί», δήλωσε ο Ρίκαρντ Λούντκβιστ, εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας του Μάλμε.

Κατόπιν η υπόθεση αυτή έφτασε στον εισαγγελέα, όμως η διευθέτησή της δεν είναι σαφές πόσο χρόνο θα πάρει.

At the jury show and just been told #joostklein will NOT be performing tonight! ALLOT of disappointment and booing from the audience!

However, he said, "Let's hope he will perform tomorrow"...so maybe there is hope for #netherlands #Eurovision2024 #Joost pic.twitter.com/6tmJQmgqNz