Τα «έσπασε» ο Λάνθιμος στις Κάννες - Θερμή υποδοχή και δυνατό χειροκρότημα στην παγκόσμια πρεμιέρα του «Kinds of Kindness»

Δες βίντεο και φωτογραφίες

Η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, «Kinds of Kindness» έκανε πρεμιέρα στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα του 77ου Φεστιβάλ Καννών, διεκδικόντας με αξιώσεις τον Χρυσό Φοίνικα.

Πρόκειται μάλιστα για την τέταρτη συμμετοχή τόσο του ίδιου, όσο και του σεναριογράφου, Ευθύμη Φιλίππου.

Και αν κρίνουμε από όλα όσα έγιναν μέχρι τώρα, όχι απλά τα πηγαίνει θαυμάσια, αλλά τα... έσπασε.

Αυτό φάνηκε και από το δυνατό και παρατεταμένο χειροκρότημα που κέρδισαν όλοι οι συντελεστές της αμέσως μετά την προβολή της αλλά και από τις θετικές κριτικές που ανεβαίνουν σιγά σιγά στο Διαδίκτυο.

The cast and crew of 'Kinds of Kindness' receiving a standing ovation after the screening of the film at the Cannes Film Festival pic.twitter.com/Dxatfg0yt0