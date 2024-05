Θα προκαλέσει η Τέιλορ Σουίφτ έκρηξη πληθωρισμού στη Στοκχόλμη; 295% πάνω οι τιμές στα ξενοδοχεία

Λόγω των τριών συναυλιών της τραγουδίστριας στα πλαίσια της περιοδείας της

Χτες το βράδυ, Παρασκευή (17/5), η Τέιλορ Σουίφτ... προσγειώθηκε στη Στοκχόλμη που αποτελεί το δεύτερο σταθμό στην Ευρώπη της περιοδείας της Eras.

Και όπως καταλαβαίνεις το γεγονός αυτό θα έχει τεράστιο όφελος για τα ξενοδοχεία και τις εμπορικές επιχειρήσεις της σουηδικής πρωτεύουσας.

Αν και στο τραγούδι της, Goldrush, το άλμπουμ της, Evermore (2020), η μεγαλύτερη σταρ του πλανήτη -τουλάχιστον από οικονομικής πλευράς- τονίζει πως δεν αγαπάει τον «πυρετό χρυσοθηρίας», η σκανδιναβική πόλη έχει αντίθετη γνώμη και δεν κρύβει στιγμή τη χαρά της -έγραψε μάλιστα στην αρχική σελίδα του ιστότοπού της, «Καλωσήρθες στο Swiftholm».

🚨| Taylor Swift performs "Peter" from “THE TORTURED POETS DEPARTMENT” as the second surprise song for Day 1 of ‘The Eras Tour’ in Stockholm, Sweden!#TSTheErasTour #StockholmTSTheErasTour



"This one I've never even remotely performed lived before, one of my favorite songs" pic.twitter.com/MUeesOxilT