Η κίνηση του Μπεν Άφλεκ που επιβεβαίωσε την κρίση στο γάμο του με την JLo - Εμφανίστηκε χωρίς τη βέρα του

Η πρώτη φορά που συνέβη αυτό μετά τις φήμες χωρισμού

Ναι, οι φήμες που θέλουν την Τζένιφερ Λόπεζ και τον Μπεν Άφλεκ, ένα από τα πιο χοτ ζευγάρια της παραμυθούπολης του Χόλιγουντ να τραβούν χωριστούς δρόμους, όσο περνάει ο καιρός γίνονται όλο και πιο έντονες.

Ο ηθοποιός, μόλις χτες, σε φωτογραφία που ανέβασε το TMZ -την βλέπεις παρακάτω- την ώρα που φεύγει από το σχολείο του παιδιού του, δεν φοράει τη βέρα του. Και αυτή είνα η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό.

Ben Affleck Out Without Wedding Ring, First Time Since Split from J Lo | Click to read more 👇 https://t.co/iuW558EA3C

Οι δυο τους πάντως και οι εκπρόσωποί τους, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουν δηλώσει κάτι για τα δημοσιεύματα που τους θέλουν να παίρνουν διαζύγιο.

Πάντως να σε ενημερώσουμε ότι στο φωτογραφικό υλικό που είχε κυκλοφορήσει την Πέμπτη, τόσο ο ίδιος, όσο και η Λόπεζ φορούσαν κανονικά τα δαχτυλίδια του γάμου τους.

Ben Affleck, Jennifer Lopez Reunite in Public, But Still Living Apart After Affleck Realized Jenny Had Been Wearing Butt Pads All These Years .https://t.co/K6oVkdGaVv #FakeNews #Boston #Bronx #NYC #Hollywood #LosAngeles