Η Καμίλα Καμπέγιο μιλάει για την πρώτη φορά που έκανε σεξ: «Ήταν στα 20, τότε ένιωσα τον έρωτα»

Η Καμίλα Καμπέγιο θυμάται και περιγράφει την πρώτη σχέση της

Η Καμίλα Καμπέγιο μίλησε ανοιχτά για την προσωπική ζωή της, αποκαλύπτοντας την πρώτη φορά που έκανε σεξ. Η δημοφιλής τραγουδίστρια γύρισε τον χρόνο πίσω, όταν ήταν 20 ετών, και εξομολογήθηκε πως τότε ένιωσε για πρώτη φορά ερωτευμένη και αυτός είναι και ο λόγος που αποφάσισε να κάνει το επόμενο βήμα, ολοκληρώνοντας τη σχέση τους.

Όταν ρωτήθηκε για τον άνδρα που είχε κεντρίσει το ενδιαφέρον της τότε, η Καμίλα Καμπέγιο υποστήριξε πως πρόκειται για τον life coach, Μάθιου Χάσι. Η τραγουδίστρια ανέφερε πως είχε συναντηθεί μαζί του στα γυρίσματα της εκπομπής «Today» το 2018 κι όταν κατάλαβε για ποιον πρόκειται, πήγε και του εξέφρασε τον θαυμασμό της.

Το ίδιο βράδυ, οι δυο τους βγήκαν για δείπνο και κάπως έτσι ξεκίνησε η σχέση τους, η οποία μπορεί πλέον να ανήκει στο παρελθόν, όμως η τραγουδίστρια υποστηρίζει πως επρόκειτο για μια υπέροχη σχέση. Η Καμίλα Καμπέγιο δε δίστασε να αναφερθεί στην πρώτη σεξουαλική εμπειρία της, επισημαίνοντας πως έχει μόνο καλές αναμνήσεις.

