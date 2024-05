Η Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε γιατί η Άννα Γουίντουρ την είχε «σνομπάρει» σε επίδειξη μόδας

Συνέβη στο σόου της Βικτόρια Μπέκαμ, κατά της διάρκειας της Εβδομάδας Μόδας του Παρισίου τον περασμένο Οκτώβριο

Το βίντεο με την εκδότρια της Vogue, Άννα Γουίντρου, η οποία «σνόμπαρε» την Κιμ Καρντάσιαν σε σόου της Βικτόρια Μπέκαμ, κατά της διάρκειας της Εβδομάδας Μόδας του Παρισίου τον περασμένο Οκτώβριο, είχε γίνει viral, προκαλώντας πολλές συζητήσεις.

Αν δεν το θυμάσαι, εμείς είμαστε εδώ για να σου φρεσκάρουμε τη μνήμη. Σε αυτό λοιπόν, όπως βλέπεις και παρακάτω, η Κιμ χαιρετάει τον Ντέιβιν Μπέκαμ και κάθεται δίπλα στην Άννα Γουίντορ, η οποία όχι μόνο δεν της μιλάει, αλλά έχει στραμμένο το κεφάλι της προς την άλλη κατεύθυνση, προσπαθώντας να την αποφύγει - η γλώσσα του σώματος δεν λέει ψέματα.

Δες το βίντεο:

Anna Wintour appears to snub Kim Kardashian after she arrived late to Victoria Beckham’s fashion show. pic.twitter.com/On8AqL3AFD

Τώρα, λίγους μήνες μετά, Η Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε τον λόγο που συνέβη αυτό, σε μια σκηνή από την 5η σεζόν της σειράς, «The Kardashians».

Όπως είπε, στη συγκεκριμένη επίδειξη μόδας θα περπατούσε η Κένταλ Τζένερ, οπότε η ίδια, μαζί με την μητέρα τους, Κρις Τζένερ θα πήγαιναν για να τη θαυμάσουν. Οι δυο τους όμως δεν είχαν υπολογίσει την εφιαλτική κίνηση που θα είχε.

«Βρισκόμαστε σε αυτό το μποτιλιάρισμα και ξέρουμε ότι θα αργήσουμε. Νιώθουμε απαίσια. Δεν ξέρουμε τι άλλο να κάνουμε. Είναι σαν να υπάρχει μόνο ένας δρόμος για να πας και ένας για να γυρίσεις. Τα πάντα είναι μπλοκαρισμένα», είπε η Κρις Τζένερ.

Όταν ήταν στο αυτοκίνητο ρώτησε την Κένταλ αν ήθελε να ενημερώσει τον Ντέιβιντ Μπέκαμ ότι θα αργήσουν, αλλά εκείνη αρνήθηκε. Τότε, η Κρις Τζένερ συμπλήρωσε: «Είμαι τόσο αγχωμένη που δεν θα προλάβουμε το σόου. Ξέρω πόσο σημαντικό είναι για την Κιμ. Η Βικτόρια με την Κιμ είναι φίλες. Και η Κένταλ θα περπατήσει στο σόου».

Kim Kardashian was seen rushing to the Victoria Beckham fashion show in a new episode of The Kardashians, she was 20 minutes late and faced a frosty reaction from Anna Wintour #KimKardashian #AnnaMintourhttps://t.co/wVOEppeIae pic.twitter.com/ekq03IDumb