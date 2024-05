Κέιτ Μίντλετον: Αισιοδοξία για την υγεία της - Ο οργανισμός της ανταποκρίνεται στη θεραπεία για τον καρκίνο

Η Κέιτ Μίντλετον έχει κάνει ένα βήμα πίσω από τις υποχρεώσεις της και έχει αφοσιωθεί στην υγεία της

Η Κέιτ Μίντλετον τους τελευταίους μήνες έχει αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας, γνωστοποιώντας έτσι την επιθυμία της να ακολουθήσει τη θεραπεία της κατά του καρκίνου με ησυχία και ηρεμία, μένοντας προσηλωμένη στον στόχο της, που δεν είναι άλλος από την πλήρη ανάρρωσή της.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας πριν από περίπου δύο μήνες ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης στην κοιλιακή χώρα, όμως δεν αποκάλυψε ποτέ το είδος του καρκίνου, θέτοντας έτσι ορισμένα όρια. Σύμφωνα με τα ξένα Μέσα, οι γιατροί ανακάλυψαν τον καρκίνο σε πρώιμο στάδιο και αμέσως η Κέιτ Μίντλετον ξεκίνησε θεραπεία για να τον αντιμετωπίσει.

Θέλοντας να αφοσιωθεί στον στόχο της και να απαλλαγεί από οποιεσδήποτε άλλες ανησυχίες, σκέψεις και άγχος, η πριγκίπισσα έθεσε σε παύση τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της, αποφεύγοντας να κάνει δημόσιες εμφανίσεις και να δίνει συνεντεύξεις. Η ίδια έχει στο πλευρό της τον σύζυγό της, πρίγκιπα Ουίλιαμ, και τα παιδιά τους, συνεπώς απολαμβάνει αυτές τις πολύτιμες στιγμές μαζί τους, ενώ μάχεται με τον καρκίνο.

Princess Catherine has “turned a corner” with her cancer treatment in recent weeks, sources close to the royal tell VF. https://t.co/GvSDe1Yig0