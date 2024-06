Ο Σιμόν Πορτ Ζακεμούς θα τιμηθεί από το Μουσείο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Μόδας (MFIT) της Νέας Υόρκης

Λίγους μήνες μόλις μετά από τη στιγμή που χρίστηκε Knight of the Order of Arts and Letters για την συνεισφορά του στη βιομηχανία της μόδας

Ο Σιμόν Πορτ Ζακεμούς, ο σχεδιαστής μόδας του οίκου Jacquemus, ένας από τους πιο hot των τελευταίων ετών θα βάλει στη συλλογή του ακόμα ένα εντυπωσιακό βραβείο.

Να σου θυμίσω ότι στις αρχές Μαρτίου είχε χριστεί Knight of the Order of Arts and Letters για την συνεισφορά του στη βιομηχανία της μόδας.

Η Άννα Γουίντουρ μάλιστα, η global editorial director της Vogue και chief content officer της Condé Nast, ήταν αυτή που του καρφίτσωσε το μετάλλιο.

Τώρα, όπως έγινε γνωστό, θα τιμηθεί με το Βραβείο του Συμβουλίου Υψηλής Ραπτικής (Couture Council) του Μουσείου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Μόδας (MFIT) της Νέας Υόρκης.

Η τιμητική αυτή διάκριση θα πραγματοποιηθεί στο ετήσιο γεύμα στις 4 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Ντέιβιντ Χ. Κοχ στο Lincoln Center στη Νέα Υόρκη, σε μια εκδήλωση που σηματοδοτεί την έναρξη της Εβδομάδας Μόδας της πόλης.

Όλα τα έσοδα από την εκδήλωση αυτή θα διατεθούν στο MFIT για να συνεχίσει τις προσπάθειές του ως το μοναδικό Μουσείο στη Νέα Υόρκη αφιερωμένο στην τέχνη της μόδας.



«Είμαι πραγματικά χαρούμενος που λαμβάνω το βραβείο του Συμβουλίου Ραπτικής 2024 για τη Δεξιοτεχνία στη Μόδα, το οποίο υποστηρίζεται από τη Nordstrom, είναι μια όμορφη αναγνώριση για το brand και την ομάδα μου», δήλωσε ο σχεδιαστής αμέσως μετά την είδηση αυτή.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ - ΜΠΕ