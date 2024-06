Η Τζέσικα Τσάστεϊν πουλά το ιστορικό διαμέρισμά της έναντι 7,4 εκατ. δολαρίων - Ευκαιρία

Αν σου περισσεύουν, μήπως ήρθε η ώρα να το αποκτήσεις;

Η Τζέσικα Τσάστεϊν είναι χωρίς καμία αμφιβολιά μια ξεχωριστή περίπτωση στην Παραμυθούπολη του Χόλιγουντ.

Όμορφη, ταλαντούχα, βραβευμένη, με υπέροχο στυλ -τα κατακόκκινα μαλλιά αποτελούν το σήμα κατατεθέν της- επιμένει, και μεταξύ μας πολύ καλά κάνει, να μονοπωλεί τα φώτα της δημοσιότητας μόνο για τα επαγγελματικά της και ποτέ για την προσωπική της ζωή.

Μέσα από αυτά άλλωστε μας έχει χαρίσει μια σειρά από συγκλονιστικές ερμηνείες σε ταινίες που πραγματικά μας έχουν αφήσει με το στόμα ανοιχτό.

Η ίδια, αυτό το διάστημα βγάζει προς πώληση το εντυπωσιακό διαμέρισμά της στο Μανχάταν, ζητώντας 7,4 εκατομμύρια δολάρια που βρίσκεται στην οδό 205 West 57th Street, στο ιστορικό κτίριο Osborne του 1885.

Φαντάσου πως πρόκειται για ένα απαράμιλλης ομορφιάς φουαγιέ που οδηγεί στο 4Β διαμέρισμα.

Σε αυτό έχει διατηρήσει πολλές από τις αρχικές του λεπτομέρειες όπως μάρμαρο, ψηφιδωτά, επιχρυσωμένες επιφάνειες και γυάλινα παράθυρα Tiffany -που φέρεται να είναι ένα από τα πρώτα έργα του Λούις Κόμφορτ Τίφανι.

