Κέιτ Μίντλετον: Ενδέχεται να μην επιστρέψει στις βασιλικές υποχρεώσεις της, μετά τον καρκίνο

Η Κέιτ Μίντλετον έχει κάνει ένα βήμα πίσω από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της το τελευταίο εξάμηνο

Πριν από περίπου τρεις μήνες, η Κέιτ Μίντλετον ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο και πως θα υποβληθεί σε «προληπτική χημειοθεραπεία», προκειμένου να τον αντιμετωπίσει, χωρίς ωστόσο να προβεί σε περαιτέρω λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της. Ως εκ τούτου, η πριγκίπισσα της Ουαλίας κλήθηκε να αφήσει τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της και να κάνει μια παύση από τα καθήκοντά της στη βασιλική οικογένεια, ώστε να αφοσιωθεί στη θεραπεία της.

Όλο αυτό το διάστημα, η Κέιτ Μίντλετον έχει απομονωθεί στην εξοχική κατοικία τους, όπου βρίσκεται μαζί με την οικογένειά της, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των γιατρών της. Όπως ανέφερε δημοσίευμα πριν από λίγες ημέρες, ο οργανισμός της ανταποκρίνεται στη θεραπεία κατά του καρκίνου και τα νέα για την υγεία της είναι αισιόδοξα.

Kate Middleton ‘may never come back’ to her previous royal role after cancer treatment: report https://t.co/HrmeAUztlt pic.twitter.com/xzhgyzvusy