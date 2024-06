Η Halsey αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με λευχαιμία και λύκο: «Είμαι τυχερή που ζω»

«Και τα δύο πιθανότατα να τα έχω για όλη τη ζωή μου», έγραψε η Halsey

Η Halsey αποφάσισε να μοιραστεί δημόσια τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπισε με την υγεία της τα τελευταία δύο χρόνια με αφορμή την κυκλοφορία του νέου τραγουδιού της με τίτλο «The End». Η 29χρονη τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε αρχικά με λύκο και λίγο μετά με λευχαιμία.

Όλα ξεκίνησαν το 2022, όμως η Halsey τότε δεν επιθυμούσε να μοιραστεί δημόσια λεπτομέρειες σχετικά με την υγεία της, αφού μοναδικό μέλημά της ήταν να αφοσιωθεί στη θεραπεία της και να αναρρώσει. Μετά από ένα μεγάλο διάστημα νοσηλείας, η τραγουδίστρια κατάφερε με τη βοήθεια των γιατρών της να αντιμετωπίσει τα σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ύφεση.

