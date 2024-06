Μέγκαν ΜακΚέιν για Τζένιφερ Λόπεζ: «Είναι βαθιά δυσάρεστος άνθρωπος, η Κιμ Καρντάσιαν είναι πιο απολαυστική»

Η παρουσιάστρια Μέγκαν ΜακΚέιν αποκαλύπτει τις παραξενιές - ιδιαιτερότητες της Τζένιφερ Λόπεζ

Η Τζένιφερ Λόπεζ έχει βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων τις τελευταίες εβδομάδες λόγω της σωρείας των δημοσιευμάτων για την κρίση στον γάμο της με τον Μπεν Άφλεκ και τις φήμες χωρισμού. Σαν να μην έφτανε αυτό, όμως, η γνωστή παρουσιάστρια Μέγκαν ΜακΚέιν αποφάσισε να αποκαλύψει δημόσια την κακή εντύπωση που της άφησε η Τζένιφερ Λόπεζ, όταν συναντήθηκαν τηλεοπτικά για να της πάρει συνέντευξη.

Πίσω στο 2019, η Τζένιφερ Λόπεζ βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής «The View», μια εμπειρία που έχει μείνει αξέχαστη στη Μέγκαν ΜακΚέιν κι όχι για ευχάριστο λόγο. Η ίδια ισχυρίστηκε στο podcast «Citizen McCain» πως η pop star έφτασε στο πλατό συνοδευόμενη από δεκάδες ανθρώπους, περισσότερους από αυτούς που θα μπορούσε να έχει κάποιος πρόεδρος ή ακόμα και ο βασιλιάς.

Meghan McCain slams Jennifer Lopez as a 'deeply UNPLEASANT person' who 'needs to humble herself' - claiming the singer was 'not nice' during 2019 appearance on The View https://t.co/0QThgJo1yy