Η Τζένιφερ Λόπεζ ακύρωσε την περιοδεία της - Ο λόγος που την έκανε να πάρει αυτή την απόφαση

Μια ακόμα προσπάθεια να σώσει τον γάμο της ή κάτι άλλο;

Η Τζένιφερ Λόπεζ, χωρίς καμία αμφιβολία το τελευταίο διάστημα δεν περνάει και την ωραιότερη φάση της ζωής της.

Αιτία οι φήμες που κάθε μέρα φουντώνουν ακόμα περισσότερο και κάνουν λόγο για το οριστικό τέλος στο γάμο της με τον Μπεν Άφλεκ -σε έχουμε ενημερώσει γι' αυτές σε προηγούμενα άρθρα μας.

Τώρα, μια ακόμα είδηση έρχεται να επιβεβαιώσει πως τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Ποια είναι αυτή;

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πηγές από το περιβάλλον της Λατίνας σταρ μίλησαν στην PageSix και ανέφεραν πως η ίδια αναγκάστηκε με συνοπτικές διαδικασίες να ακυρώσει το tour της, λόγω μιας ευαίσθητης περιόδου στην προσωπική της ζωή.

Jennifer Lopez has cancelled her tour ‘This Is Me... Live’ to “spend time with her children, family and close friends.” pic.twitter.com/GhWvLs0QoV