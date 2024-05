Τζένιφερ Λόπεζ - Μπεν Άφλεκ: Πλησιάζει το φινάλε του γάμου τους; «Υπάρχει μόνο γκρίνια πια», λέει πηγή

Όλα δείχνουν, πως υπάρχει οριστική ρήξη στη σχέση της Τζένιφερ Λόπεζ και του Μπεν Άφλεκ

Τι κι αν πιστεύαμε πως αυτός ο έρωτας θα είχε happy end, η ζωή έρχεται να μας διαψεύσει γι’ ακόμα μια φορά, διότι η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ όχι μόνο δεν προσπαθούν να προσεγγίσουν ο ένας τον άλλον, αλλά φαίνεται πως είναι πιο ήρεμοι, όταν βρίσκονται χωριστά.

Το πολυσυζητημένο ζευγάρι του Χόλιγουντ φημολογείται ότι περνάει μια μεγάλη κρίση στον γάμο του τις τελευταίες εβδομάδες και οι ανύπαρκτες κοινές εμφανίσεις, αλλά και η απαίτηση της Τζένιφερ Λόπεζ να μην ρωτάτε για τον Μπεν Άφλεκ στις συνεντεύξεις τύπου για την προώθηση της νέας ταινίας της «Atlas», έρχονται να επιβεβαιώσουν τα αρνητικά σενάρια για τη σχέση τους.

Μπορεί να μην είναι ούτε το πρώτο και προφανώς ούτε το τελευταίο ζευγάρι που χωρίζει ή έστω περνάει μια σοβαρή κρίση στον γάμο του, όμως οι θαυμαστές του έχουν απογοητευθεί και παρακολουθούν με μεγάλη περιέργεια τις εξελίξεις στη σχέση του, καθώς το love story του είχε τους συγκινήσει και είχε «ξυπνήσει» τον ρομαντισμό μέσα τους.

Ben Affleck and Jennifer Lopez's 'Different Styles Clash' and Cause 'Tension' in Marriage (Sources) pic.twitter.com/BSHORFNcQq