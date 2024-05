Η Τζένιφερ Λόπεζ φοβάται την τεχνητή νοημοσύνη: «Κλέβουν τα πρόσωπά μας»

Η Τζένιφερ Λόπεζ αποδέχεται τα θετικά στοιχεία της τεχνητής νοημοσύνης, δεν κρύβει, όμως, τον φόβο της

Μπορεί τις τελευταίες εβδομάδες τα βλέμματα όλων να έχουν στραφεί στην προσωπική ζωή της και στη φημολογούμενη κρίση που περνάει ο γάμος της με τον Μπεν Άφλεκ, ωστόσο αυτή την περίοδο η Τζένιφερ Λόπεζ έχει αφοσιωθεί στα επαγγελματικά της - ή τουλάχιστον έτσι δείχνει - και στην προώθηση της νέας ταινίας της με τίτλο «Άτλας».

Στην επίσημη πρεμιέρα που πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες, η Τζένιφερ Λόπεζ έδωσε κανονικά το «παρών» και απάντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων σχετικά με την ταινία που έχει βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες. Μετά την άβολη στιγμή που έζησε πριν από μερικές ημέρες, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στο Μεξικό, όταν δημοσιογράφος τη ρώτησε για τις φήμες χωρισμού από τον Μπεν Άφλεκ, η τραγουδίστρια και ηθοποιός δεν δέχτηκε ερωτήσεις για τον γάμο της.

Αντίθετα, με αφορμή την ταινία της, μίλησε για την τεχνητή νοημοσύνη και τις επιπτώσεις που έχει στην καθημερινότητά μας. Η Τζένιφερ Λόπεζ παρουσίασε και τις δύο πλευρές, μη διστάζοντας να τονίσει ότι φοβάται την εξέλιξή της, καθώς υπάρχει η τάση να κλέβουν προσωπικά δεδομένα και να τα χρησιμοποιούν χωρίς την άδειά τους.

Jennifer Lopez says AI is “selling skincare that I know nothing about” using manipulated photos of her face covered in “wrinkles.”



“Right away we had them stealing our faces. So, yes, [AI] is really scary.”https://t.co/MaWfiKN7Qz