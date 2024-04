Μπεν Άφλεκ - Τζένιφερ Γκάρνερ: Το παιδί τους, Σεραφίνα, επαναπροσδιορίζεται ως «Φιν»

«Γεια σας, το όνομά μου είναι Φιν Άφλεκ», είπε

To 15χρονο παιδί του Μπεν Άφλεκ και της Τζένιφερ Γκάρνερ που ως τώρα γνωρίζαμε ως «Σεραφινα» συστήθηκε ως «Φιν» στην κηδεία του παππού του.

Ξεκινώντας την ομιλία του στην τελετή, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Εκκλησία Μεθοδιστών στη Βιρτζίνια, είπε: «Γεια σας, το όνομά μου είναι Φιν Άφλεκ» και συνέχισε με ένα απόσπασμα από την Αγία Γραφή.

«Είναι καλύτερα τα λίγα με ηθική, παρά τα πολλά με αδικία».

🚨WATCH: Jennifer Garner and Ben Affleck's 15-year-old daughter, formerly Seraphina Rose, debuts new name ‘Fin’ during grandfather's funeral.



Fin is Garner and Affleck's middle child, with an older sister Violet Anne, 18, and younger brother Samuel, 15.



Their parents split in… pic.twitter.com/KktLhx851K