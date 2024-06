Η Μάιλι Σάιρους παραδέχεται πως δεν έχει φιλίες με celebrities - «Δεν νιώθω ότι είναι δικοί μου άνθρωποι»

Η Μάιλι Σάιρους μπορεί να βρίσκεται από την εφηβεία της στο προσκήνιο, όμως δε διατηρεί φιλίες με άλλους celebrities

Κι ενώ οι φιλίες μεταξύ των celebrities είναι συχνό φαινόμενο κι όχι άδικα, αφού ζουν και κινούνται στους ίδιους επαγγελματικούς χώρους, η Μάιλι Σάιρους πηγαίνει «κόντρα» σε αυτή την τάση και εξηγεί τον λόγο. Η 31χρονη τραγουδίστρια μπορεί να βρίσκεται στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας από την εφηβεία της, όμως ποτέ δεν έκανε ουσιαστικές φιλίες με άλλους διάσημους.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «My Next Guest Needs No Introduction», η Μάιλι Σάιρους τόνισε πως ενδιαφέρεται για την ποιότητα κι όχι για την ποσότητα των φίλων στη ζωή της γι’ αυτό και ο κύκλος της ήταν και παραμένει κλειστός. Η τραγουδίστρια δεν ήταν ποτέ fan των δημόσιων σχέσεων, θέτοντας τα προσωπικά όριά της.

«Δεν είμαι πολύ δραστήρια ή πολύ ενεργό μέλος της κοινότητάς μου με άλλους καλλιτέχνες και γενικότερα διασημότητες. Δεν τους αισθάνομαι σαν τους δικούς μου ανθρώπους, όταν βρίσκομαι στο ίδιο μέρος. Αλλά υπάρχουν ορισμένοι καλλιτέχνες, όπως η Beyoncé, που γνωριζόμαστε εδώ και πολύ καιρό», εξήγησε η Μάιλι Σάιρους.

Γυρνώντας τον χρόνο πίσω στο μακρινό 2007, αναφέρθηκε στη γνωριμία της με τη Beyonce, τη Ριάνα κι άλλα διάσημα πρόσωπα. «Ήμουν ανάμεσα στη Ριάνα και τη Beyonce και ένιωθα σαν σάντουιτς. Είναι εκπληκτικές και τώρα βρισκόμαστε σε παρόμοια ηλικία», είπε και συμπλήρωσε: «Είμαι πολύ μικρή, έχω ακμή, έχω σιδεράκια στο πίσω μέρος των δοντιών μου και στέκομαι δίπλα στη Μαράια Κάρεϊ. Και η Beyoncé ήταν τόσο ευγενική μαζί μου».

Αναφερόμενη στις φιλίες της, η τραγουδίστρια τόνισε πως όλα σχετίζονται με την ευγένεια και τη συνέπεια, ενώ επισήμανε πως ποτέ δεν ήταν δραστήρια στο κομμάτι των κοινωνικών σχέσεων.