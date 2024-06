Παγκόσμια Ημέρα Γονιμότητας: 10 διάσημες γυναίκες που είπαν τη δική τους αλήθεια για τη γονιμότητα

Κατάψυξη ωαρίων, αποβολή και εξωσωματική γονιμοποίηση. Η αλήθεια που μοιράστηκαν 10 διάσημες γυναίκες, για τη γονιμότητα

Η 15η Ιουνίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Γονιμότητας, από τον οργανισμό Assisted Conception Taskforce (ACT). Στόχος της, είναι να αυξήσει τη γνώση και την ευαισθητοποίηση σχετικά με ζητήματα υπογονιμότητας που αντιμετωπίζουν ζευγάρια, σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), η υπογονιμότητα είναι ένα ζήτημα που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους, ενώ 1 στα 6 άτομα σε αναπαραγωγική ηλικία, αντιμετωπίζει προβλήματα υπογονιμότητας. Παράλληλα, με βάση τα ίδια στοιχεία, υπάρχουν περίπου 50 με 80 εκατομμύρια υπογόνιμα ζευγάρια στον κόσμο.

Το «ταξίδι» κάθε ατόμου στο κομμάτι της γονιμότητας ξεκινάει, εξελίσσεται και ολοκληρώνεται διαφορετικά. Το μόνο σίγουρο είναι, πως όταν κάποιος μοιράζεται τη δική του αλήθεια, χωρίς φίλτρα, ενημερώνει και ευαισθητοποιεί σχετικά με ένα στιγματισμένο, ακόμη και σήμερα, ζήτημα: εκείνο της υπο-γονιμότητας. Ευτυχώς, πολλές διάσημες γυναίκες, έχουν μιλήσει κατά καιρούς για τις δικές τους εμπειρίες, για την κατάψυξη ωαρίων, για την αποβολή και για την εξωσωματική γονιμοποίηση, προσφέροντας ελπίδα και έμπνευση.

Έμμα Ρόμπερτς

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο Cosmopolitan, η πρωταγωνίστρια του «Scream Queens» αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο η διάγνωση της ενδομητρίωσης, άλλαξε τη ζωή της. «Πριν από μερικά χρόνια, έμαθα ότι είχα ενδομητρίωση, από τότε που ήμουν έφηβη. Είχα πάντα εξουθενωτικές κράμπες και περιόδους... Το ανέφερα στον γιατρό μου, ο οποίος δεν το εξέτασε και με έστειλε στο σπίτι μου. Στα τέλη της δεκαετίας των 20, πήγα σε γυναίκα γιατρό. Έκανε εξετάσεις, με έστειλε σε ειδικό. Επιτέλους, υπήρξε επιβεβαίωση... αλλά μέχρι τότε, είχε επηρεάσει τη γονιμότητά μου. Μου είπαν: "Μάλλον θα πρέπει να καταψύξεις τα ωάριά σου ή να εξετάσεις άλλες επιλογές"».

Η ίδια, αποκάλυψε πως αρχικά σοκαρίστηκε στη σκέψη να καταψύξει τα ωάριά της. «Για να είμαι ειλικρινής, ήμουν τρομοκρατημένη. Και μόνο η σκέψη ότι θα το περνούσα αυτό και θα ανακάλυπτα, ίσως, ότι δεν θα μπορούσα να κάνω παιδιά. Τελικά κατέψυξα τα ωάριά μου, η οποία ήταν μια δύσκολη διαδικασία». Πάντως, αυτό που τη βοήθησε σημαντικά, ήταν η συζήτηση με άλλες γυναίκες. «Ένιωθα ότι είχα κάνει κάτι λάθος (μέχρι που) άρχισα να ανοίγομαι σε άλλες γυναίκες, και ξαφνικά, υπήρξε ένας νέος κόσμος συζητήσεων για την ενδομητρίωση, την υπογονιμότητα, τις αποβολές, τον φόβο για την απόκτηση παιδιών. Ήμουν τόσο ευγνώμων που ανακάλυψα ότι δεν ήμουν μόνη μου».

Αν Χάθαγουεϊ

Σε πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε στο Vanity Fair, η Αν Χάθαγουεϊ αποκάλυψε ότι το 2015, πριν αποκτήσει το πρώτο της παιδί, είχε μία αποβολή. Εκείνη την εποχή, πρωταγωνιστούσε στην παράσταση «Grounded», στην οποία υποδυόταν μία πιλότο στην πολεμική αεροπορία, η οποία μένει έγκυος και πρέπει να εγκαταλείψει το πεδίο της μάχης.

«Η πρώτη εγκυμοσύνη δεν πήγε καλά», τόνισε. «Κάθε βράδυ έπρεπε να γεννάω επί σκηνής». Αργότερα, όπως είπε, αντιμετώπισε προβλήματα γονιμότητας, μέχρι που ανακοίνωσε ότι περίμενε τον πρώτο της γιο, τον Τζακ. «Εσείς που αντιμετωπίζετε προβλήματα γονιμότητας και δυσκολεύεστε να συλλάβετε, σας παρακαλώ, να ξέρετε πως καμία εγκυμοσύνη μου δεν ήρθε εύκολα», είχε γράψει η ίδια στο IG, το 2019.

Τζένιφερ Λόρενς

Η πρωταγωνίστρια των Hunger Games αποκάλυψε στη Vogue, ότι υπέστη δύο αποβολές πριν γεννήσει το αγοράκι της, τον Cy, τον Φεβρουάριο του 2022. Όπως είπε, στην πρώτη της εγκυμοσύνη, σκόπευε να κάνει έκτρωση, ότι έληξε με διαφορετικό τρόπο. «Είχα μία αποβολή στο Μόντρεαλ», είπε. Η Τζένιφερ Λόρενς έμεινε ξανά έγκυος πριν από μερικά χρόνια, όταν ήταν παντρεμένη με τον Κουκ Μαρόνι, και επιθυμούσε πολύ ένα παιδί - αλλά απέβαλε και πάλι.

Τώρα ως μητέρα, δήλωσε στη Vogue ότι είναι πολύ προβληματισμένη για το κομμάτι της μητρότητας. «Είναι τόσο τρομακτικό να μιλάς για τη μητρότητα. Μόνο και μόνο επειδή είναι τόσο διαφορετική για τον καθένα. Αν πω ότι ήταν καταπληκτικά από την αρχή, μερικοί θα σκεφτούν, για μένα δεν ήταν καταπληκτικό στην αρχή και θα νιώθουν άσχημα», ήταν μερικές από τις δηλώσεις της.

Ολίβια Μαν

Η Ολίβια Μαν, είναι ακόμα μία διάσημη γυναίκα η οποία στα μέσα της δεκαετίας των 30, αποφάσισε να καταψύξει τα ωράρια της. Μιλώντας στο podcast της Άννα Φάρις, το 2016, η ηθοποιός μοιράστηκε ότι «κατέψυξε αρκετά ωάρια» όταν έκλεισε τα 35, επειδή «από εκεί και έπειτα μια γυναίκα μπορεί να συλλάβει πιο δύσκολα». «Νομίζω ότι κάθε κορίτσι πρέπει να το κάνει. Πρώτον, δεν χρειάζεται να τρέχεις πια με το ρολόι. Δεν χρειάζεται να ανησυχείς γι' αυτό, να ανησυχείς για τη δουλειά σου ή οτιδήποτε άλλο. Είναι εκεί».

Λίγα χρόνια μετά, μετά από υστερεκτομή στην οποία υποβλήθηκε εν μέσω της μάχης της με τον καρκίνο του μαστού, αποφάσισε να κάνει ξανά κατάψυξη ωαρίων. «Ο Τζον και εγώ το συζητήσαμε πολύ και δεν νιώθουμε ότι τελειώσαμε με την ανάπτυξη της οικογένειάς μας, αλλά δεν ξέραμε αν θα έπρεπε να κάνω χημειοθεραπεία ή ακτινοβολία. Αυτό το ταξίδι με έκανε να συνειδητοποιήσω πόσο ευγνώμων είμαι που έχω επιλογές όχι μόνο για την καταπολέμηση του καρκίνου, αλλά και για την απόκτηση περισσότερων παιδιών αν θέλουμε, γιατί ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι δεν έχουν αυτές τις επιλογές».

Halsey

Η αγαπημένη τραγουδίστρια έχει μιλήσει ανοιχτά για τη «μάχη» της με την ενδομητρίωση. Σε συνέντευξή της στην τηλεοπτική εκπομπή «The Doctors», το 2018, η 23χρονη – τότε, εξήγησε την κριτική που δέχθηκε επειδή σχεδίαζε να καταψύξει τα ωάριά της σε τόσο νεαρή ηλικία. «Είμαι 23 ετών και πρόκειται να καταψύξω τα ωάριά μου. Και όταν το λέω αυτό στους ανθρώπους, μου λένε: "Είσαι 23 ετών, γιατί πρέπει να το κάνεις αυτό; Γιατί πρέπει να καταψύξεις τα ωάριά σου;"», μοιράστηκε.

Όχι ότι θα έπρεπε να δώσει εξηγήσεις, αλλά η ίδια συνέχισε, τονίζοντας: «Το να κάνω είναι σημαντικό για μένα επειδή είμαι αρκετά τυχερή ώστε να έχω αυτήν τη δυνατότητα. Ωστόσο, πρέπει να είμαι "επιθετική" όσον αφορά στην προστασία της γονιμότητάς μου και Στην προστασία του εαυτού μου».

Κριστίν Τέιγκεν

Η Κριστίν Τέιγκεν ήταν πάντα «ανοιχτή» σχετικά με τους αγώνες της με τη γονιμότητα, αφού συνέλαβε τα δύο πρώτα παιδιά της, με εξωσωματική γονιμοποίηση. Τον Ιανουάριο του 2023, καλωσόρισε την κόρη της Έστι Μαξίν, επίσης μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης, ενώ ο γιος της γεννήθηκε μέσω παρένθετης μητέρας τον Ιούνιο του ίδιου έτους.

Η ίδια, είχε αποκαλύψει σε δηλώσεις της, ότι χρησιμοποίησε κατεψυγμένα ωάρια, τονίζοντας ότι ευχόταν να είχε περάσει τη διαδικασία όταν ήταν νεότερη. «Μακάρι να είχα καταψύξει τα ωάριά μου νωρίτερα», δήλωσε στο People το 2016.

Ρέμπελ Γουίλσον

Η 44χρονη ηθοποιός, αποκάλυψε σε παλαιότερη συνέντευξή της σε ραδιοφωνική εκπομπή, ότι επέλεξε να καταψύξει τα ωάριά της. Μιλώντας στους οικοδεσπότες της εκπομπής «Kyle και Jackie» η Γουίλσον, είχε πει: «Είναι ένα εφεδρικό σχέδιο. Οι γυναίκες καριέρας έχουν πλέον επιλογές. Νομίζω, ότι πολλές γυναίκες που είναι στα 30 τους, και αν μπορούν να το κάνουν στα 40 τους, θα πρέπει να σκεφτούν να το κάνουν τώρα. Πολλές φίλες μου στο το κάνουν».

Η Γουίλσον, η οποία είναι πλέον αρραβωνιασμένη με τη Ραμόνα Αγκρούμα, καλωσόρισε το «όμορφο θαύμα» της, τη Ρόις, τον Νοέμβριο.

Ρίτα Όρα

Η 33χρονη, πλέον, τραγουδίστρια, αποκάλυψε σε συνέντευξή της στην αυστραλιανή πρωινή τηλεοπτική εκπομπή «Sunrise» ότι έκανε κατάψυξη ωαρίων στις αρχές της δεκαετίας των 20, μετά από σύσταση του οικογενειακού της γιατρού. «Είσαι πιο υγιής τώρα και νομίζω ότι θα ήταν υπέροχο, γιατί δεν το κάνεις τώρα, και δεν θα χρειαστεί να ανησυχείς ποτέ ξανά γι' αυτό;», της είχε πει ο γιατρός της. «Η οικογένεια είναι τόσο, τόσο σημαντική για μένα. Θα ήθελα πολύ να κάνω παιδιά, φυσικά, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή», είχε τονίσει η ίδια.

Μπιγιόνσε

Πριν μερικά χρόνια, η σταρ εξομολογήθηκε στο ντοκιμαντέρ «Life Is but a Dream»: «Πριν 2 χρόνια έμεινα έγκυος για πρώτη φορά. Άκουσα τον χτύπο της καρδιάς του μωρού μου, που ήταν η πιο υπέροχη μουσική που είχα ακούσει ποτέ στη ζωή μου». «Διάλεγα ονόματα, οραματιζόμουν πώς θα μοιάζει το παιδί μου, ένιωθα έντονα το μητρικό μου ένστικτο. Πέταξα στη Νέα Υόρκη για το καθορισμένο μου check up — και δεν υπήρχε παλμός. Πριν μία εβδομάδα που είχα πάει στον γιατρό ήταν όλα καλά, αλλά δεν υπήρχε παλμός. Έπαθα σοκ». Η Μπιγιόνσε, θυμήθηκε πώς η μουσική βοήθησε στο πένθος της. «Ήταν η καλύτερη μορφή θεραπείας για μένα, γιατί ήταν το πιο θλιβερό πράγμα που έχω περάσει ποτέ».

Λίλι Άλεν

Η Λίλι Άλεν, το 2010, έχασε το πρώτο της παιδί από τον τότε σύντροφό της, Σαμ Κούπερ, ένα αγοράκι που είχαν ονομάσει Τζορτζ, καθώς απέβαλε στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της. Σε συνέντευξή της, η ταλαντούχα τραγουδίστρια τόνισε τη σημασία της υποστήριξης σε αυτές τις περιπτώσεις, κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης με τον Τζόναθαν Ρος. «Νομίζω ότι είναι δύσκολο για τον καθένα, στην πραγματικότητα αυτό που πήρα από αυτή την εμπειρία ήταν... Παρόλο που ήταν το πιο ατυχές πράγμα που μπορεί να συμβεί ποτέ σε έναν άνθρωπο, ήμουν πολύ τυχερή με την έννοια ότι έχω έναν αγαπημένο σύντροφο για να πάω σπίτι και να μοιραστώ αυτή την εμπειρία».