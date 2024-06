Θα επανενωθούν τελικά οι Spice Girls; Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ απαντά

Λίγο καιρό μετά τις φήμες πως το συγκρότημα ετοιμάζει παγκόσμια περιοδεία

Οι Spice Girls είναι χωρίς καμία αμφιβολία ένα από τα γυναικεία συγκροτήματα που έχουν μείνει στην ιστορία.

Μπορεί τα πέντα κορίτσια να μην ήταν πολλά χρόνια μαζί, όμως τα τραγούδια και το στιλ τους έχουν αφήσει ανεξίτηλα σημάδια στη μουσική βιομηχανία.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που ακόμα συζητάμε γι' αυτές και περιμένουμε πως και πως τη στιγμή που θα τις δούμε όλες ξανά μαζί στη σκηνή. Αυτό εξάλλου υποστήριζαν οι φήμες το τελευταίο διάστημα, πως όσα παρακολουθήσαμε στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2012 θα γίνουν ξανά πραγματικότητα.

Το αν θα συμβεί όμως ή όχι ήρθε να μας το πει ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο οποίος βρίσκεται στο εξώφυλλο του «Variety» και ανάμεσα στα άλλα αναφέρθηκε και στο συγκεκριμένο φλέγον θέμα, τονίζοντας πως αυτό το σενάριο δεν θα πάρει σάρκα και οστά, διαψεύδοντας μια και καλή τα δημοσιεύματα για περιοδεία του συγκροτήματος.

David Beckham is setting the record straight about a rumored reunion for Spice Girls.https://t.co/5pi4JeCZx5