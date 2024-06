Ο πρώην της Τέιλορ Σουίφτ, Τζο Άλγουιν, μιλάει πρώτη φορά για το χωρισμό τους

Οι δυο τους ήταν μαζί για πάνω από 6,5 χρόνια

Το ήξερες πώς ο Τζο Άλγουιν, ο σούπερ ταλαντούχος και κούκλος ηθοποιός που απολαμβάνουμε το τελευταίο διάστημα στην καινούργια ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, «Ιστορίες Καλοσύνης» είχε σχέση με την Τέιλορ Σουίφτ;

Ναι κι όμως, όχι για λίγο αλλά για έξι ολόκληρα χρόνια, μέχρι που οι δυο τους αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.

Joe Alwyn speaks on ‘difficulties’ of navigating ‘unusual and abnormal’ Taylor Swift split in public eye https://t.co/zdJcdbbQ9z pic.twitter.com/H6BbK4hTqY