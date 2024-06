Τζένιφερ Λόπεζ: Η διαδικτυακή κίνηση που διαψεύδει τις φήμες χωρισμού από τον Μπεν Άφλεκ

Τελικά, χωρίζουν ή όχι η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ;

Και το επεισόδιο «Τζένιφερ Λόπεζ - Μπεν Άφλεκ» συνεχίζεται σήμερα Δευτέρα, διότι μια κίνηση της τραγουδίστριας ήρθε να διαψεύσει όσα πιστεύαμε για τη σχέση του ζευγαριού.

Ας πάρουμε, όμως τα πράγματα από την αρχή. Τους τελευταίους μήνες, όλο και πληθαίνουν τα σενάρια που θέλουν τους δυο τους να έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους, δίνοντας τέλος στον γάμο τους. Λίγο οι ανύπαρκτες κοινές εμφανίσεις, λίγο οι σόλο έξοδοι, σύμφωνα με τα «κλικ» των παπαράτσι, λίγο ότι ζουν σε διαφορετικά σπίτια, όπως φημολογείται, δεν άργησε η στιγμή που φούντωσαν οι φήμες χωρισμού.

Κι ενώ, τόσο η Τζένιφερ Λόπεζ όσο και ο Μπεν Άφλεκ έχουν επιλέξει να μην τοποθετηθούν δημόσια, προσπαθώντας να διαχειριστούν με διακριτικότητα και σεβασμό ό,τι συμβαίνει στην προσωπική ζωή τους, καθημερινά νέες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα σχετικά με την καθημερινότητά τους.

Αυτή τη φορά, βέβαια, μία κίνηση της Τζένιφερ Λόπεζ στα social media μας εξέπληξε. Ειδικότερα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Πατέρα, η τραγουδίστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία του συζύγου της, Μπεν Άφλεκ, από το παρελθόν και έγραψε μια τρυφερή αφιέρωση, αποκαλύπτοντας πως οι δυο τους εξακολουθούν να έχουν μια γλυκιά σχέση.

«Ο ήρωάς μας. Χαρούμενη Ημέρα του Πατέρα», σημείωσε χαρακτηριστικά η Τζένιφερ Λόπεζ, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο συζητήσεων για το αν είναι ή όχι μαζί με τον Μπεν Άφλεκ. Η αλήθεια είναι πως επρόκειτο για μια απρόσμενη κίνηση, που χαροποίησε ιδιαίτερα τους θαυμαστές τους που τους θέλουν μαζί και εξέπληξε ευχάριστα όσους θεωρούσαν ότι αυτός ο έρωτας έσβησε για πάντα.

Jennifer Lopez calls Ben Affleck her ‘hero’ as she wishes him a happy Father’s Day amid divorce speculation https://t.co/sCRLT0pADp pic.twitter.com/idIhi8heNO