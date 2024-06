Έμα Στόουν: «Όλη τη ζωή μου συστηνόμουν ως Έμιλι, είμαι εντάξει, όπως και με το Έμα»

Η Έμα Στόουν αποκάλυψε τον περασμένο Απρίλιο πως το βαπτιστικό όνομά της είναι Έμιλι

Η Έμα Στόουν βλέπει την καριέρα της να έχει ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια, αφού έχει καταφέρει να κατέχει μία από τις θέσεις της λίστας με τους πιο επιτυχημένους ηθοποιούς παγκοσμίως. Αυτή τη σεζόν, μονοπώλησε το ενδιαφέρον (κι όχι άδικα) ως «Μπέλα Μπάξτερ» από την πολυβραβευμένη ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Poor Things».

Πριν από περίπου δύο μήνες, στο πλαίσιο μιας συνέντευξης, η Έμα Στόουν είχε κάνει μια απρόσμενη αποκάλυψη για τον εαυτό της, υποστηρίζοντας πως το βαφτιστικό όνομά της είναι Έμιλι και πως θα ήθελε να τη φωνάζουν με αυτό. Όταν ρωτήθηκε, μάλιστα, γιατί τόσα χρόνια χρησιμοποιεί το Έμα, η ίδια εξήγησε πως, όταν εγγράφηκε στο SAG-AFTRA, υπήρχε άλλη ηθοποιός που ονομαζόταν Έμιλι Στόουν και συνεπώς δεν μπορούσε να λέγεται έτσι.

Καλεσμένη, λοιπόν, στην εκπομπή «Today» μαζί με τον συμπρωταγωνιστή της, Τζέσι Πλέμονς, η Έμα Στόουν αναφέρθηκε σε αυτή την αλλαγή του ονόματός της, μετά από ερώτηση του παρουσιαστή. «Μόλις σε φώναξα Έμα. Χρησιμοποιούμε ακόμα το Έμα ή μόνο το Έμιλι; Υπήρξε κάποια σύγχυση σχετικά με το όνομά σου», είπε ο Κρεγκ Μέλβιν.

Emma Stone clarifies she’s ‘fine’ with not being called by her birth name, Emily https://t.co/WjsqwcT6JN pic.twitter.com/z30DXlYhWW