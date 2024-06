Μάθιου Πέρι: «Πολλοί εμπλέκονται στον θάνατό του», σύμφωνα με την αστυνομία

Οκτώ μήνες μετά τον θάνατο του Μάθιου Πέρι, η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα

Πριν από περίπου έναν μήνα, οι αστυνομικές αρχές ανακοίνωσαν πως ξεκινούν έρευνα, προκειμένου να εντοπίσουν τον άνθρωπο που έδωσε στον Μάθιου Πέρι υπερβολική ποσότητα κεταμίνης, η οποία είναι υπεύθυνη για τον θάνατό του. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο διάσημος ηθοποιός άφησε την τελευταία πνοή του, μετά από «οξείες επιπτώσεις της κεταμίνης» στον οργανισμό του.

Στο πλευρό της αστυνομίας σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που ξεκίνησε, στάθηκαν από την πρώτη στιγμή οι συμπρωταγωνιστές του Μάθιου Πέρι στη σειρά «Friends», αλλά και τα αγαπημένα πρόσωπα που βρίσκονταν στο οικείο περιβάλλον του. Τα ερωτηματικά γύρω από τις συνθήκες του θανάτου του είναι πολλά και οι αρχές καλούνται να δώσουν εξηγήσεις.

‘Multiple people’ may be charged in connection to Matthew Perry’s death: report https://t.co/UL2Wxmm3dW pic.twitter.com/dW2NyWHboE