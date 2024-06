Αυτός είναι ο λόγος που ο Έλτον Τζον πουλάει μέρος της γκαρνταρόμπας του

Πρόκειται για δημιουργίες των Versace, Gucci, Yohji Yamamoto κ.α.

Ο Έλτον Τζον εκτός από φανταστικός καλλιτέχνης -αντέχει στο πέρασμα του χρόνου και τα τραγούδια του αποτελούν σημείο αναφοράς- διαθέτει χωρίς καμία αμφιβολία και ένα ιδιαίτερο προσωπικό στιλ.

Σίγουρα η γκαρνταρόμπα του είναι τεράστια και όλοι θα θέλαμε να... κόψουμε μια βόλτα εκεί για να χαζέψουμε από κοντά δημιουργίες που κατά καιρούς έχει φορέσει και μας έχουν ενθουσιάσει.

Τώρα, αποφάσισε να πουλήσει μέρος από τα πιο αγαπημένα του κομμάτια της στο eBay και μάλιστα για ένα πολύ καλό σκοπό.

Rocket Man Resale.

Your new favorite eBay seller is Elton John.

Join us for a wardrobe auction so grand, it needed its own store; and support Elton John AIDS Foundation. pic.twitter.com/tRoLdM7oyi