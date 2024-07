«Είμαι πολλά, αλλά κακιά δεν είμαι», λέει η Έλεν Ντε Τζένερις, που έκανε bullying στους συνεργάτες της

Η παρουσιάστρια τοποθετείται σχετικά με τα αρνητικά σχόλια που έχει λάβει για κακοποιητική συμπεριφορά

Η Έλεν Ντε Τζένερις το 2022 ολοκλήρωσε την εκπομπή της «The Ellen DeGeneres Show», μετά από 19 σεζόν.

Αφορμή για αυτή την απόφαση της παρουσιάστριας - κωμικού στάθηκαν τα αρνητικά σχόλια που ακούστηκαν για τις συνθήκες εργασίας στην ομάδα της και τον τρόπο συμπεριφοράς της προς τους συνεργάτες της. Πολλοί ήταν εκείνοι που ισχυρίστηκαν ότι επικρατούσε ένα κλίμα τοξικότητας και πως ο κακός τρόπος της επιβάρυνε την όλη κατάσταση.

Αφήνοντας πίσω το τηλεοπτικό πλατό, η Έλεν Ντε Τζένερις επέστρεψε στα stand up comedies και κάνει περιοδεία τριγυρνώντας σε διάφορους σταθμούς. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της στην Καλιφόρνια, λοιπόν, έκανε μια ειδική αναφορά στο ξαφνικό φιλάνε της εκπομπής της, ξεκαθαρίζοντας πως τα αρνητικά σχόλια που έχει λάβει για τον χαρακτήρα της, δεν έχουν καμία απολύτως ισχύ.

