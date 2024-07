H Κάρα Ντελεβίν μιλάει για τον εθισμό στο αλκοόλ: «Μέθυσα για πρώτη φορά στα 8 μου»

Η Κάρα Ντελεβίν σε μια εξομολόγηση για την πρόωρη και απότομη είσοδό της στον κόσμο του αλκοόλ

Η Κάρα Ντελεβίν, στα 31 χρόνια της, διανύει μία από τις πιο ώριμες, «καθαρές» και δημιουργικές περιόδους της ζωής της. Είναι συνειδητοποιημένη, σίγουρη για κάθε βήμα της, αφού το μυαλό και η σκέψη της είναι οι σύμμαχοί της σε κάθε της απόφαση. Την τελευταία διετία, η ζωή του διάσημου μοντέλου έχει αλλάξει ριζικά, καθώς έχει απεξαρτηθεί από τον εθισμό στο αλκοόλ και στα ναρκωτικά.

Μιλώντας στους «Sunday Times», η Κάρα Ντελεβίν αποκάλυψε ποια ήταν η πρώτη φορά που ήρθε σε επαφή με το αλκοόλ. Όπως είπε, ήταν μόλις οκτώ ετών και βρισκόταν καλεσμένη στον γάμο της θείας της. Το μοντέλο περιέγραψε πως δεν είχε απλώς δοκιμάσει αλκοόλ, αλλά είχε μεθύσει. «Μέθυσα για πρώτη φορά, στον γάμο της θείας μου το 2001. Ήμουν οκτώ ετών, λίγο τρελή ηλικία για να μεθύσεις», δήλωσε.

Sober Cara Delevingne recalls getting drunk at age 8: I thought drugs and alcohol ‘helped me cope’ https://t.co/ejADYRS3Rw pic.twitter.com/bUyMGavcQ5