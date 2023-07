Η Κάρα Ντελεβίν για την αποτοξίνωση, τη νηφαλιότητα και τη σύντροφό της: «Τώρα είμαι σταθερή. Είμαι πιο ήρεμη»

«Η αποτοξίνωσή μου από το αλκοόλ, άξιζε κάθε δευτερόλεπτο», δήλωσε μεταξύ άλλων η Κάρα Ντελεβίν

Στο εξώφυλλο Σεπτεμβρίου του περιοδικού Elle UK πρωταγωνιστεί η Κάρα Ντελεβίν, παραχωρώντας μια αποκλειστική συνέντευξη, στην οποία μιλά ανοιχτά για τα όσα συνέβησαν στη ζωή της τους τελευταίους, όχι και τόσο εύκολους μήνες.

Η συζήτηση εστιάζει στην αποτοξίνωση της από το αλκοόλ, αλλά και στη νέα της σύντροφο. Να σημειωθεί πως το περασμένο φθινόπωρο, το 30χρονο μοντέλο είχε απαθανατιστεί σε πολύ άσχημη κατάσταση, και με αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά. Oι εικόνες που τη βλέπουμε ξυπόλητη στο αεροδρόμιο του Los Angeles, με βρώμικα ρούχα και σε απόλυτη σύγχυση, απασχολούν μέχρι και σήμερα. Πολλοί ήταν και οι συνεργάτες της, που είχαν ανησυχήσει έντονα για την κατάσταση της υγείας της.

