Ο Μπραντ Πιτ δεν έχει καμία επαφή με τα παιδιά του - Όσα αποκάλυψε ανώνυμη πηγή

«Αγαπάει τα παιδιά του και του λείπουν. Είναι πολύ λυπηρό»

Σχεδόν πριν έναν μήνα, έγινε γνωστό πως η Σιλό Πιτ, η 18χρονη (πλέον) κόρη των Αντζελίνα Τζολί και Μπραντ Πιτ, επέλεξε στην ημέρα των γενεθλίων της να υποβάλλει επίσημα αίτηση για την αλλαγή του επίθετού της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Σιλό, θέλει να αποκαλείται πλέον Σιλό Τζολί. Με απλά λόγια, δεν θα θέλει να έχει καμία σχέση με τον πατέρα της. Και δεν είναι η μόνη, όπως φαίνεται.

Brad Pitt and Angelina Jolie’s child Shiloh filed to drop actor’s last name on 18th birthday https://t.co/QHVuWlZ265 pic.twitter.com/0i1V9yY4OS