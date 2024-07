Η Αλεξάντρα Νταντάριο είναι έγκυος: «Το παιδί μου θα πηγαίνει σχολείο με τα παιδιά της Μάργκο Ρόμπι και της Χέιλι Μπίμπερ»

Η γνωστή ηθοποιός περιμένει το πρώτο παιδί της

Μετά τη Χέιλι Μπίμπερ και τη Μάργκο Ρόμπι ακόμα μία κυρία της διεθνής showbiz είναι έγκυος. Ο λόγος για την Αλεξάντρα Νταντάριο, η οποία μαζί με τον σύζυγό της, Άντριου Φορμ, θα γίνουν γονείς σε λίγους μήνες.

Τη χαρμόσυνη είδηση ανακοίνωσε η ίδια μέσα από μια ανάρτηση στον λογαριασμό της στο IG, αφού ωστόσο είχε προηγηθεί η σχετική συνέντευξή της στη Vogue. Καθισμένη στον πάγκο της κουζίνας και φορώντας ένα πουκάμισο που άφηνε ακάλυπτη την κοιλιά της, η Αλεξάντρα Νταντάριο αποκάλυψε την εγκυμοσύνη της με τον πιο cool τρόπο.

«Ενθουσιασμένη που το παιδί μου θα πάει νηπιαγωγείο με το παιδί της Μάργκο Ρόμπι και της Χέιλι Μπίμπερ», σημείωσε στην ανάρτησή της και τα μηνύματα με ευχές διαδέχονταν το ένα το άλλο. Η ηθοποιός βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, ωστόσο κατάφερε να την κρατήσει μυστική. «Νιώθω ότι τώρα που είμαι έγκυος κι όλα είναι επιτυχημένα και εγώ υγιής, ότι δεν πρέπει να παραπονιέμαι», δήλωσε η ηθοποιός.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα της Vogue, η Αλεξάντρα Νταντάριο διανύει τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της. Η ηθοποιός είχε στο παρελθόν μία άτυχη κύηση, συνεπώς αυτή τη φορά επιθυμούσε να διαφυλάξει όσο το δυνατόν περισσότερο αυτό το σημαντικό νέο.

Μιλώντας γι’ αυτή τη δύσκολη περίοδο της ζωής της, εξομολογήθηκε: «Αυτές οι απώλειες και τα τραύματα είναι πολύ δύσκολο να εξηγηθούν, εκτός κι αν τα έχεις περάσει. Πραγματικά συνδέομαι με όλες τις γυναίκες που έχουν περάσει τέτοια πράγματα, με τρόπο που πριν δεν μπορούσα να καταλάβω πλήρως. Είναι πολύ, πολύ οδυνηρό».

Alexandra Daddario announces she’s pregnant with her first child:



“Excited for my child to go to pre-school with Margot Robbie and hailey bieber’s kids” pic.twitter.com/xFfCtoBd4z