Οι παραγωγοί της ταινίας «The Deb» κατέθεσαν μήνυση εις βάρος της Ρέμπελ Γουίλσον για συκοφαντική δυσφήμιση

Η ηθοποιός ισχυρίστηκε πως υπεξαίρεσαν κεφάλαια από την ταινία και είχαν «ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων»

Η Ρέμπελ Γουίλσον, η ηθοποιός που λατρεύουμε να βλέπουμε στη μεγάλη οθόνη και που πρόσφατα επισκέφτηκε την Ελλάδα, γεμίζοντας τα social media της με εικόνες που έκαναν όλους τους followers της να ταξιδεύουν νοερά στη χώρα μας, δέχτηκε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση από τους παραγωγούς του «The Deb».

Η ίδια πρόσφατα ισχυρίστηκε πως οι παραγωγοί υπεξαίρεσαν κεφάλαια από την ταινία και είχαν «ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων».

