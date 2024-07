Η Σάνεν Ντόχερτι έφυγε από τη ζωή - Αντίο, Μπρέντα των παιδικών μας χρόνων

Έσβησε στα 53 της χρόνια μετά από σκληρή μάχη με τον καρκίνο

Η Σάνεν Ντόχερτι, η αγαπημένη Μπρέντα των παιδικών μας -πρωταγωνιστούσε στη σειρά φαινόμενο - «Beverly Hills, 90210»- πέθανε στα 53 της χρόνια, ύστερα από μεγάλη μάχη που έδινε με τον καρκίνο.

Τη δυσάρεστη αυτή είδηση γνωστοποίησε αποκλειστικά στο People η εκπρόσωπος τύπου της ηθοποιού, Λέσλι Σλόαν.

Shannen Doherty has died after a long battle with breast cancer: https://t.co/2wXgaqZ30A pic.twitter.com/9Pwc6JkB1w