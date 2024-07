Η τελευταία κίνηση της Σάνεν Ντόχερτι: Η συμφωνία με τον πρώην σύζυγό της μια ημέρα πριν πεθάνει

Η Σάνεν Ντόχερτι πέρα από τον καρκίνο είχε να διαχειριστεί προσωπικά θέματα

Η Σάνεν Ντόχερτι «έφυγε» από τη ζωή στις 13 Ιουλίου σε ηλικία μόλις 53 ετών. Πάλεψε με κάθε τρόπο με τον καρκίνο και παρά το προχωρημένο στάδιο που εκείνος βρισκόταν, δεν το έβαλε κάτω ούτε στιγμή, αποτελώντας πρότυπο για χιλιάδες γυναίκες που δίνουν την ίδια μάχη. Πέρα από τα προβλήματα υγείας, τις επίπονες ημέρες και το ξεκαθάρισμα προσωπικών αντικειμένων που αποφάσισε να κάνει, ώστε να μην επιβαρύνει τη μητέρα της μετά τον θάνατό της, η ηθοποιός έπρεπε να ασχοληθεί και με τον γάμο της.

Η Σάνεν Ντόχερτι και ο Κερτ Ισβαριένκο χώρισαν στα τέλη του 2023 μετά από 12 χρόνια έγγαμου βίου. Εκείνος γύρισε σελίδα, προχωρώντας παρακάτω, ενώ εκείνη έδινε καθημερινά μικρές μάχες για να αυξήσει τη διάρκεια της ζωής της. Κι ενώ η ηθοποιός ήταν επιβαρυμένη ψυχικά και σωματικά, έπρεπε να ασχοληθεί και με τη διατροφή, καθώς ο πρώην σύζυγός της απέφευγε να την ενισχύσει οικονομικά σε αυτή τη δύσκολη στιγμή της.

«Δεν είναι σωστό να επιτραπεί στον Κερτ να παρατείνει το διαζύγιό μας με την ελπίδα ότι θα πεθάνω, πριν υποχρεωθεί να με πληρώσει, ενώ συνεχίζει να ζει τη ζωή του και να αποφεύγει τις ευθύνες του απέναντι στην ετοιμοθάνατη σύζυγό του, που ήταν μαζί για περισσότερα από 11 χρόνια», υποστήριζε η Σάνεν Ντόχερτι, τονίζοντας πως ο πρώην σύζυγό της ζει μια πλουσιοπάροχη καθημερινότητα με πολλές ανέσεις, την ίδια στιγμή που δηλώνει πως αδυνατεί να τη στηρίξει οικονομικά.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που φέρνει στο φως το «People», η Σάνεν Ντόχερτι αποφάσισε να αλλάξει στάση και έτσι, μια ημέρα πριν από τον θάνατό της, στις 12 Ιουλίου, υπέγραψε επίσημο έγγραφο κατά το οποίο παραιτήθηκε από τη διεκδίκηση συζυγικής διατροφής. Ακόμα, το ίδιο έγγραφο αποδεικνύει πως το άλλοτε αγαπημένο ζευγάρι είχε πάρει διαζύγιο, λύνοντας κάθε διαφορά και μη αφήνοντας κάποια εκκρεμότητα.

