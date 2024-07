Η Κέιτ Χάντσον επιβεβαίωσε πως ο Μάθιου Μακόναχι δεν φοράει αποσμητικό. Ούτε κι η ίδια, όμως

Η Κέιτ Χάντσον και ο Μάθιου Μακόναχι είναι υποστηρικτές της φυσικής μυρωδιάς

Η αλήθεια είναι πως εν μέσω καύσωνα το τελευταίο πράγμα που περιμένεις να ακούσεις από κάποιον είναι ότι δεν φοράει αποσμητικό. Σωστά; Σωστά. Έλα, όμως, που αυτό συμβαίνει.

Η Κέιτ Χάντσον βρέθηκε καλεσμένη στο show «Watch What Happens Live» και ρωτήθηκε για τη συνεργασία της με τον Μάθιου Μακόναχι στην ταινία «Fool’s Gold» το 2008. Ο οικοδεσπότης, Άντι Κόεν, θέλησε συγκεκριμένα να λύσει έναν αστικό μύθο, σύμφωνα με τον οποίο ο Μάθιου Μακόναχι δεν φορούσε αποσμητικό κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Getty Images @Antony Jones

Η γνωστή ηθοποιός αποφάσισε να αποκαλύψει την αλήθεια και παραδέχτηκε: «Όχι, όχι δεν φοράει αποσμητικό. Και παρεμπιπτόντως, ούτε εγώ φοράω», ήταν τα λόγια της, αφήνοντας άφωνο τον παρουσιαστή. Μάλιστα, η ηθοποιός δε δίστασε να κάνει χιούμορ, λέγοντας πως πρέπει να ψάξει για αποσμητικό στα παρασκήνια του show.

Στη συνέχεια, η Κέιτ Χάντσον τόνισε πως κανέναν από τους δύο δεν ενοχλούσε η φυσική μυρωδιά τους: «Το θέμα μου ήταν ότι μπορούσα να τον μυρίσω από ένα μίλι μακριά, επειδή ήμασταν τόσο κοντά. Είμαστε φυσικοί». Κάπως έτσι, η ηθοποιός έβαλε ένα τέλος στις εικασίες και τα σενάρια, φέρνοντας στο φως την (πικρή) αλήθεια.

Το 2021, ο Μάθιου Μακόναχι είχε μιλήσει σε συνέντευξή του για την τάση του να μην φοράει αποσμητικό. Κι αν σκέφτεσαι ότι φοράει κολόνια, θέλω να σου πω πώς ούτε κολόνια βάζει. «Απλώς δεν το φόρεσα ποτέ. Ούτε κολόνια, ούτε αποσμητικό. Οι γυναίκες στη ζωή μου, συμπεριλαμβανομένης της μητέρας μου, είπαν όλες πως “η φυσική σου μυρωδιά μυρίζει σαν άντρας και μυρίζει σαν εσένα"», είπε ο ηθοποιός.

Να σημειωθεί πως η προτίμηση του Μάθιου Μακόναχι να μην φοράει αποσμητικό δεν πτόησε την Κέιτ Χάντσον, καθώς η ταινία «Fool’s Gold» ήταν η δεύτερη συνεργασία τους. Η αρχή είχε γίνει το 2003 στην ταινία «How to Lose a Guy in 10 Days». Όπως λέει, μάλιστα, θα συνεργαζόταν ξανά μαζί του, αν πραγματοποιούνταν το sequel του «How to Lose a Guy in 10 Days».